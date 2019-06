Unul dintre cele mai mari laboratoare de cocaina clandestine din Olanda a fost descoperit joi intr-un hangar in timpul taierii unui copac care fusese doborat de furtuna, a anuntat politia locala, relateaza AFP.





''Joi dimineata, un imens laborator de productie de cocaina a fost gasit intr-un hangar al unei ferme situate pe strada Molenweg "din Oud-Vossenmeer, din sudul provinciei Zeelanda, a anuntat politia intr-un comunicat.

"Aceasta este unul dintre cele mai mari laboratoare descoperite in tara conform expertilor politiei", noteaza sursa citata.

Martori care ar fi participat la indepartarea copacului cazut de-a lungul acestei strazi, in noaptea de miercuri spre joi, au alertat politia cand au simtit un miros ciudat si au vazut barbati ''suspecti'' in apropierea hangarului, in care se afla o cantitate mare de cocaina.

Politia a refuzat sa dezvaluie cantitatea exacta de droguri gasite inainte de dezafectarea laboratorului, care ar putea dura "mai multe zile", scrie Agerpres.

Autoritatile au deschis o ancheta, dar nu au fost efectuate deocamdata arestari deoarece suspectii au fugit inainte de venirea politiei.

In 2017, numarul de confiscari de cocaina - 104.000 - si volumul acestora - 140,4 tone - au atins cele mai inalte niveluri inregistrate vreodata in Uniunea Europeana, potrivit unui raport publicat joi de Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanie (OEDT). Oferta de cocaina, prima substanta stimulenta ilicita din Europa cu 3,9 milioane de consumatori anual, nu a fost niciodata atat de mare.

In Belgia - 45 de tone - si in Spania - 41 de tone - au avut loc capturile cele mai importante in 2017, in fata Frantei - 17,5 tone - si Olandei - 14,6 tone.