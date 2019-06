Mai multi romani prezenti in Valea Uzului pentru a-i comemora pe eroii inhumati acolo au intrat pe lateralul cimitirului si au rupt poarta de acces, imbrancindu-se cu jandarmii, dar si cu jurnalistii si cu maghiarii prezenti in zona.



Unii dintre ei au fost violenti, solicitandu-le jandarmilor sa le permita tuturor celor peste 1.000 de romani sa intre in cimitir.

Incidentul a avut loc dupa ce cimitirul a fost inchis cu lacat si un lant, iar aproximativ 300 de membri ai comunitatii maghiare din Harghita si Covasna, in frunte cu liderii lor politici, au format un lant viu de-a lungul cimitirului si nu au permis accesul nimanui.

Cei peste 1.000 de reprezentanti ai organizatiilor romanesti au fost tinuti la departare de lantul uman format de maghiari.

UDMR, apel la autoritati sa-i identifice pe cei care au patruns cu forta in cimitir

UDMR condamna ferm orice act de violenta si face apel la autoritati sa-i identifice imediat si sa-i traga la raspundere pe cei care au patruns cu forta in cimitirul eroilor din Valea Uzului, adaugand ca maghiarii care au format un lant uman in jurul cimitirului, joi, nu au instigat la violenta si nu au provocat tensiune.

"Condamnam ferm orice act de violenta si facem apel autoritatilor sa-i identifice imediat si sa-i traga la raspundere pe cei care au recurs la agresiune fizica, s-au comportat intr-un mod barbar, au patruns cu forta in cimitirul eroilor din Valea Uzului, au distrus poarta de acces, au rupt crucile de pe morminte, generand, astfel, teama in randul membrilor comunitatii noastre. Maghiarii au protestat pasnic fata de ilegalitatile comise de primarul localitatii Darmanesti, fapte care, in ultimele zile, au fost confirmate si de autoritatile romanesti. Maghiarii care au format un lant uman in jurul cimitirului nu au instigat la violenta si nu au provocat tensiune, au protestat doar fata de denigrarea memoriei eroilor comunitatii lor. In acelasi timp, facem apel posturilor de televiziune sa puna capat dezinformarii, deoarece acestea contribuie doar la intensificarea conflictului", se arata intr-un comunicat de presa remis Agerpres de UDMR.

Situatia, discutata de Melescanu cu ministrul de Externe al Ungariei

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul sau maghiar, Péter Szijjártó, in cadrul discutiilor fiind abordata situatia de la cimitirul militar international din Valea Uzului, a anuntat MAE.

"Seful diplomatiei romane i-a adresat omologului ungar solicitarea de a transmite un mesaj foarte clar comunitatii maghiare de a evita confruntarile si escaladarea tensiunilor. Ministrul Teodor Melescanu a evidentiat importanta identificarii unor solutii practice care sa fie acceptate de intreaga comunitate locala, romani si maghiari deopotriva si a subliniat dreptul neingradit al fiecarui stat de a-si comemora eroii ingropati in acest cimitir", se arata intr-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

Conform aceleiasi surse, Teodor Melescanu l-a asigurat pe Péter Szijjártó ca autoritatile romane au luat toate masurile necesare in acest caz.

"In acelasi timp, ministrul Teodor Melescanu a dat asigurari ca sunt luate masurile necesare pentru a evita escaladarea nedorita a situatiei, fara a fi necesare interventii externe neconstructive in acest sens", se precizeaza in comunicat.