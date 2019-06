Parlamentarii USR Emanuel Ungureanu, Tudor Pop si Adrian Wiener au depus, pe 5 iunie, un proiect de lege care prevede interzicerea expunerii tigarilor in magazine, reclamele la tigari din magazine, actiunile de promovare si distribuirea gratuita de mostre de produse din tutun, precum si interzicerea sponsorizarii evenimentelor de catre companiile producatoare de tutun.





“Aceasta initiativa complexa are un rol bine definit si anume adaptarea legislatiei romanesti la uriasa ofensiva a industriei tutunului care are consecinte dezastruoase asupra sanatatii populatiei. Copiii si adolescentii sunt printre cei mai vulnerabili in fata valului de reclame sofisticate care promoveaza consumul otravii tutunului sau a altor produse in amestecul toxic din diferite produse. Alaturi de colegii mei din USR, dar si din alte partide parlamentare, prin acest proiect declansam un razboi total impotriva celor care atenteaza la sanatatea noastra. Fumatul ucide nu este un slogan ci o realitate crunta impotriva careia toti demnitarii statului roman trebuie sa lupte cu toata energia.”, transmite Emanuel Ungureanu, deputat USR si vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor

"Consumul de tutun reprezinta principala cauza prevenibila a bolilor cronice netransmisibile, existand dovezi stiintifice care demonstreaza cert ca reducerea numarului persoanelor care folosesc produse ce contin tutun conduce la diminuarea poverii reprezentate de aceste boli. Descurajarea debutului consumului acestor produse conduce la reducerea, atat pe termen scurt cat mai ales pe termen mediu si lung, a numarului de fumatori.

Parlamentarii USR arata in proiectul legislativ ca aproape jumatate de milion de copii romani cu varsta intre 10 si 18 ani (477.050), reprezentand aproximativ un sfert din totalul copiilor din aceasta categorie de varsta, au incercat cel putin o data in viata sa fumeze.

Mai mult, 11,2% dintre copiii scolarizati cu varsta intre 13 si 15 ani fumeaza constant (adica au afirmat ca au fumat in ultimele 30 de zile), ceea ce inseamna ca aproximativ 70.000 de copii (69.493) din aceasta categorie de varsta au sanse mari de a deveni in curand fumatori zilnici. 32.608 de copii cu varsta de 15 ani, reprezentand 14% din totalul acestei categorii de varsta, fumeaza deja in mod curent. De asemenea, mai mult de jumatate (58%) dintre fumatorii romani afirma ca au inceput sa consume constant tutun inaintea varstei de 18 ani, iar o treime (33%) intre 19 si 25 de ani.

In proiectul de lege se arata ca Banca Mondiala a evaluat, inca din 1999, evolutia mortalitatii la nivel global prin boli datorata fumatului pana in 2050: “daca oamenii vor continua sa fumeze ca acum, numarul de decese datorate fumatului vor fi in 2050 de aproximativ 530 milioane de oameni. Daca, prin masuri de educatie, reglementare, se reuseste injumatatirea celor care incep sa fumeze pana in 2020, atunci numarul de decese datorate fumatului va fi in 2050 de aproximativ 500 milioane – pentru ca efectul diminuarii debutului fumatului apare dupa mai mult timp.”

Consumul de tutun este recunoscut, in Strategia Nationala de Sanatate Publica 2014-2020 ca fiind un factor comportamental major cu impact semnificativ asupra starii de sanatate a adultilor si copiilor din Romania, fiind considerat un determinant major pentru starea de sanatate a populatiei.

Un proiect similar este deja adoptat in tari europene precum Irlanda, Franta, Slovenia, Spania, Polonia, Kosovo si Regatul Unit al Marii Britanii", se arata intr-un comunicat USR.