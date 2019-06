Experienta gaming nu poate fi una completa fara accesorii, iar acum ai ocazia sa profiti de lichidarile de stoc pentru gameri si sa iti cumperi accesorii la jumatate de pret.







Pentru o experiență unică a jocurilor video ai nevoie nu doar de un laptop puternic, cu performanțe bune, dar și accesorii pe măsură. Acum se fac lichidări de stoc, iar noi avem câteva recomandări dispozitive pe care le găsești la jumătate de preț.

Lichidări de stoc - Tastatura pentru gaming

Marvo KG937 este o tastatură de gaming mecanică, iluminată. Animată de 104 contacte mecanice Outemu albastre dublate de un puternic suport anti-ghosting NKRO ce permite apăsarea tuturor tastelor fără a provoca blocarea tastaturii. Are o carcasă clasică, cu taste detașabile de înălțime standard și fără niciun suport pentru încheieturile mâinilor. Tastatura de gaming este acum la jumătate de preț și poate fi cumpărată de aici.

Mouse de gaming la jumătate de preț

Acest ASUS ROG Strix Evolve oferă posibilitatea de a-i fi schimbată carcasa. Astfel, utilizatorul poate schimba formă după preferințe, fiind recomandat chiar și pentru stângaci, având, de asemenea, butoane laterale pe ambele părți. În total, există 4 forme posibile. Pentru configurări avansate de lumină, viteză, calibrare și butoane se recomandă instalarea programului ROG Armoury. Are un discount de 50% și poate fi comandat de aici.

Căști de gaming la reducere

Căștile de gaming Somic E95X Real 5.2 surround au un design care acoperă lobul urechii. Sunt destul de ușoare, carcasa fiind făcută dintr-un plastic solid. Au în componență șase difuzoare, plus două motoare de vibrații. În componența căștii intră o telecomandă așezată pe fir, cu mai multe funcții, precum control individual al difuzoarelor și al volumului, de asemenea pornirea și oprirea ledurilor și a microfonului. Aceste căști de gaming sunt multi driver, având în componență câte 2 difuzoare front, rear și center, și 2 motoare pentru vibrații. Căștile au o reducere de 53% și pot fi găsite aici.

Lichidări de stoc - Kit de gaming

Dacă vrei să faci o afacere bună, poți opta pentru acest set de accesorii pentru gaming, care este acum la reducere, compus din tastatură și mouse. Tastatura Redragon Yaksa are 26 de taste fără conflict, iluminare LED cu 7 culori disponibile, 12 taste multimedia și 5 butoane programabile. Tasta WIN poate fi dezactivată în timpul jocurilor.

Mouse-ul Redragon Nemeanlion are până la 5.000 DPI, cu accelerație 8G. Este dotat cu 7 butoane, având iluminare cu 7 culori disponibile. Durata de viață a micro switch-urilor este de 10 milioane de click-uri. Kit-ul se găsește aici.

Scaun de gaming la reducere

În cele din urmă, ca să stai comod în timp ce folosești toate accesoriile de mai sus și te bucuri de o adevărată experiență de gaming, îți recomandăm acest scaun de gaming Inaza Dreadnought ZERO Series. Are multiple reglaje, este confecționat dintr-un material textil de bună calitate, este ușor de montat și are un cadru rezistent. Mânerele se reglează pe înălțime, stânga-dreapta, înainte-înapoi. Spătarul se înclină ușor aproape paralel cu solul. Scaunul pentru gaming poate fi achiziționat de aici.