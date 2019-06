Castigatorul premiului de 2,89 milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din data de 2 iunie si-a ridicat miercuri suma castigata, a anuntat Loteria Romana.





Norocosul castigator se numeste Nicolae Preutescu, este din Tecuci si joaca de aproape 30 de ani la jocurile loto organizate de Loteria Romana, preferate fiind Loto 6/49 si Joker.

In ceea ce priveste numerele jucate, care i-au purtat noroc, dupa cum a declarat, pe patru dintre ele le joaca de fiecare data si au semnificatie personala, reprezentand datele de nastere ale copiilor si propria data de nastere. Celelalte doua sunt numere noi pe care le-a jucat pentru aceasta tragere si au fost, in mod evident, o alegere inspirata, scrie Agerpres.

"Sa nu va pierdeti increderea niciodata in Loteria Romana, sa jucati si veti castiga. Castigurile sunt pe bune, e ceva corect", este mesajul pe care cel mai proaspat castigator la Loto 6/49 l-a transmis tuturor jucatorilor Loteriei Romane.

A aflat ca este marele castigator al premiului de categoria I la Loto 6/49 urmarind, in direct, tragerile loto, asa cum face de fiecare data.

"Domnul Preutescu ne-a declarat ca va continua sa joace si ca spera sa mai castige. Cu banii castigati acum la Loto 6/49 isi doreste, in primul rand, sa-si ajute copiii. Reamintim ca la tragerea Loto 6/49, de duminica, 2 iunie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 2.898.134,80 lei (peste 610.000 de euro)", se spune in comunicat.

Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-021 din Tecuci si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc. Acesta este cel de-al doilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.