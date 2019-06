Prin Fondul de coeziune sunt investiti 110,5 milioane de euro in distributia apei potabile si reteaua de colectare a apelor reziduale din regiunea de nord-vest a Romaniei (Turda - Campia-Turzii), se arata intr-un comunicat publicat joi de Comisia Europeana.



Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, a semnat finantarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Turda - Campia-Turzii", care va asigura tuturor locuitorilor din sudul judetului Cluj acces la servicii de apa si canalizare, prin extinderea si modernizarea infrastructurii existente.

Acest proiect major este parte a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) si va beneficia de un sprijin financiar din partea UE de peste 110 milioane de euro, prin Fondul de coeziune.

Proiectul va fi implementat in 13 localitati din judetul Cluj, reunite in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Apa Vaii Ariesului" (Aiton, Calarasi, Campia Turzii, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petrestii de Jos, Ploscos, Sandulesti, Tureni, Turda, Tritenii de Jos, Viisoara) si vine in continuarea investitiilor facute din bani europeni in perioada 2007 - 2013 in reteaua de apa si canalizare din aceasta parte a judetului.

La momentul aprobarii proiectului, comisarul european Corina Cretu a declarat: "Ma bucur ca lucrurile sunt duse mai departe si ca finantarea europeana va contribui la imbunatatirea conditiilor de trai in regiunea Turda - Campia Turzii. Concret, cu aproape 155 milioane de euro - din care peste 110 milioane din fonduri europene, la care se adauga co-finantarea nationala de aproape 45 milioane de euro, peste 16.500 de locuitori vor avea apa potabila de calitate in gospodarii, in timp ce 14.000 de locuinte vor fi racordate la sistemul de canalizare. Aceasta inseamna ca, peste patru ani, aproape toata populatia din aceasta zona va fi racordata la reteaua de apa si canalizare".

Proiectul prevede reabilitarea a 104 kilometri din lungimea retelei actuale de transport al apei, precum si extinderea acesteia cu peste 250 de kilometri de conducte. In ceea ce priveste sistemul de canalizare, sunt prevazute reabilitarea actualei retele pe o lungime de 48 de kilometri, extinderea acesteia cu 130 de kilometri, construirea a 48 de noi statii de pompare, precum si extinderea a doua statii de tratare a apelor uzate.

Proiectul urmeaza sa fie implementat pana la finele anului 2023 si va contribui la pastrarea unui mediu inconjurator mai curat, care asigura protectia sanatatii locuitorilor si previne deversarile de apa uzata din reteaua de distributie si stocare, scrie Agerpres.

Pentru perioada 2014 - 2020, Romania beneficiaza de o alocare de peste 22 de miliarde de euro in cadrul Politicii de coeziune, din care mai mult de noua miliarde sunt dedicate Programului Operational Infrastructura Mare (POIM). Din acestea, sapte miliarde de euro sunt finantari prin Fondul de coeziune, iar peste doua miliarde prin Fondul european de dezvoltare regionala.