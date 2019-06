Greenpeace Romania, cu sprijinul avocatilor de mediu ClientEarth, a actionat in instanta termocentrala Rovinari, pentru a forta autoritatile sa ia in considerare impactul negativ al termocentralei asupra mediului si sanatatii oamenilor.



Greenpeace Romania a inaintat o contestatie legala impotriva unui permis de functionare pe viata acordat centralei electrice pe carbune, care este unul dintre cei mai mari poluatori din Romania.

Termocentralei i-a fost acordata autorizatia integrata de mediu pe viata fara o evaluare completa a impactului asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului. Nicio astfel de evaluare nu a fost efectuata in cei 43 de ani de functionare, afirma Greenpeace, intr-un comunicat de presa.

Greenpeace Romania si ClientEarth sustin ca autorizatia permite termocentralei sa emita niveluri ilegale de praf daunator. De asemenea, afirmam ca esecul de a efectua o evaluare adecvata a impactului asupra mediului (EIM) inainte de a acorda autorizatia integrata de mediu termocentralelor nu ia in considerare nici legislatia UE, nici pe cea romaneasca.

Cele doua organizatii doresc ca autorizatia sa fie anulata si sa fie efectuata o EIM completa pentru a stabili impactul probabil al proiectului asupra climei, naturii si sanatatii oamenilor.

Avocatul ClientEarth specializat pe energie, Dominique Doyle: "Rovinari este unul dintre cei mai mari emitatori de emisii de CO2 din UE si una dintre cele mai periculoase centrale electrice din punct de vedere a poluarii aerului. Iar aceasta autorizatie ii ofera drum liber sa polueze pe termen nelimitat, in ciuda faptului ca niciunul dintre aceste riscuri nu a fost evaluat vreodata. Daca impactul sau nu este evaluat acum, poate duce la vatamari ireversibile asupra oamenilor, naturii si climei".

Potrivit unui studiu de modelare a calitatii aerului Greenpeace, continuarea functionarii termocentralei ar duce la daune considerabile pentru sanatatea publica, contribuind inclusiv la 490 de decese premature preconizate numai in urmatorul deceniu. Rezultatele modelarii indica, de asemenea, ca mai mult de 1.000 de persoane care locuiesc in apropierea termocentralei vor fi expuse la concentratii de dioxid de sulf nociv (SO2) care depasesc limitele Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

Poluarea din Rovinari calatoreste in aval intr-un sit natural protejat al UE, care contine zeci de habitate si specii acvatice amenintate. Autorizatia permite termocentralei sa evacueze in zona cantitati semnificative de deseuri industriale, inclusiv substante periculoase, in ciuda faptului ca aria este protejata. Acest lucru risca sa provoace daune suplimentare speciilor deja amenintate, dar nici acest aspect nu a fost evaluat. Autoritatile trebuie, de asemenea, sa evalueze si impactul proiectului asupra mediului.

Cosmin Plescan, coordonator de campanii la Greenpeace Romania, a declarat: "Impactul devastator al carbunelui asupra climei este incontestabil. Raportul recent al IPCC al ONU clarifica faptul ca Europa are nevoie de un sistem lipsit complet de energie fosila pana in 2030, pentru a se conforma Acordului de la Paris. In acest moment crucial al istoriei, si ca unul dintre cei mai mari emitatori de emisii de dioxid de carbon din Romania si Europa, autoritatile nu pot ignora impactul termocentralei Rovinari asupra mediului. Nicio termocentrala nu ar trebui sa primeasca o autorizatie de functionare pentru a polua pe o perioada nedeterminata fara a evalua mai intai riscurile."

O audiere este asteptata in urmatoarele sase luni.

*****

Termocentrala Rovinari a fost clasata ca cea de-a 6-a unitate industriala cu cea mai mare poluare din Uniunea Europeana de catre Agentia Europeana de Mediu (2014).

Modelarea poluarii atmosferice a fost efectuata de catre Greenpeace Global Air Pollution Unit, pentru raportul "Calitatea aerului, impactul toxic asupra sanatatii a extinderii permisului de functionare pe viata a centralei electrice Rovinari".

Datele Europe Beyond Coal preconizeaza ca instalatia va emite anual aproximativ 5 milioane de tone (MT) de CO2 si aproximativ 50 de tone de CO2 in urmatorii 10 ani. Asta echivaleaza aproximativ emisiile totale anuale din Ungaria sau Slovacia.

*****

ClientEarth este o organizatie care se bazeaza pe forta legii pentru a proteja oamenii si planeta. Sunt avocati internationali ce cauta solutii practice pentru cele mai mari provocari ale mediului inconjurator. Lupta impotriva schimbarilor climatice, protejeaza oceanele si fauna salbatica, sustin o administrare solida a padurilor, o energie mai curata, un mediu de afaceri mai responsabil si o administratie transparenta. Cred ca legea este un instrument pentru schimbari in mai bine. Din birourile din Londra, Bruxelles, Varsovia, Berlin, New York si Beijing, lucreaza permanent cu legea in beneficiul mediului, iar atunci cand legea este incalcata, se adreseaza justitiei pentru a o aplica.

*****

Greenpeace este o organizatie internationala independenta, prezenta in peste 55 de tari din intreaga lume, care actioneaza pentru a schimba atitudini si comportamente, pentru a proteja si conserva mediul inconjurator si pentru a promova pacea. Pentru a-si pastra independenta, Greenpeace nu accepta donatii de la guverne, partide politice sau companii, ci se bazeaza mai ales pe contributii de la persoane fizice.