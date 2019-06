"Sarbatoarea Inaltarii Domnului aduce tuturor bucuria inaltarii unei justitii drepte", transmite Arhiepiscopia Tomisului dupa ce, joi, IPS Teodosie a fost achitat in prima instanta, in dosarul Nazarcea, de Curtea de Apel Constanta.

"Pe fond, s-a demonstrat ca toti slujitorii Domnului si ceilalti inculpati au fost tarati pe nedrept intr-un proces. Pentru aceasta nu condamnam pe nimeni, ci ne rugam in continuare lui Dumnezeu, iertand pe cei ce au vazut infractiuni acolo unde nu e cazul.

Arhiepiscopia Tomisului multumeste Curtii de Apel pentru ca a savarsit o judecata dreapta si nu s-a lasat influentata de presiunile exterioare actului de justitie. Avem increderea ca Inalta Curte va pastra aceasta sentinta de achitare a tuturor celor din dosarul Nazarcea",spune Arhiepiscopia intr-un comunicat de presa.

Magistratii de la Curtea de APel Constanta au decis joi ca Teodosie sa fie achitat in dosarul Nazarcea, in care era acuzat ca a prezentat declaratii false in relatia cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura. Hotararea nu e definitiva si poate fi atacata in 10 zile de la comunicare.