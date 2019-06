Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, acuzat ca a obtinut ilegal fonduri europene, a fost achitat, joi, de Curtea de Apel Constanta, decizia nefiind definitiva.

Curtea de Apel Constanta s-a pronuntat joi in dosarul in care Arhiepiscopul Tomisului a fost judecat pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri europene si a decis achitarea Inalt Prea Sfintitului Teodosie. Au fost achitate si celelalte persoane judecate in acest dosar, este vorba de Stere Beca, Ciprian-Ioan Cojocaru, Bogdan-Petrisor Malaxa, Gheorghe Nadoleanu, Aurelian Stefan.

Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, scrie News.ro.

DNA a cerut ca Arhiepiscopul Tomisului sa achite si prejudiciul din acest dosar, care se ridica la aproximativ 1,3 milioane de lei.