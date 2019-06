DNA anunta oficial ca a deschis dosar penal dupa scandalul votului din diaspora la alegerile din 26 mai, cand mii de cetateni au asetpat ore in sir la coada iar in final nu au reusit sa voteze.

"La data de 6 iunie 2019 au fost primite, de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, un numar de 42 de plangeri avand ca obiect nereguli privind exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii din afara granitelor tarii la alegerile pentru Parlamentul European si la Referendumul desfasurate la data de 26 mai 2019.

Ca urmare a transmiterii plangerilor, la data de 6 iunie 2019, in cadrul D.N.A a fost constituit un dosar penal in care se vor efectua acte de urmarire penala", se arata in comunicatul DNA.

Presedintele Klaus Iohannis a cerut demiterea ministrilor de externe si de interne, insa Teodor Melescanu si Carmen Dan au declarat ca nu au motive sa demisioneze, scrie G4media.ro.