Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Eroilor.



"Dragi prieteni,

La 40 de zile de la Invierea Mantuitorului nostru Iisus Hristos, crestinii din lumea intreaga intampina Ziua Inaltarii Domnului. Pentru poporul nostru, pentru Armata Romaniei, aceasta zi mai are o semnificatie sacra, aceea de cinstire si de pomenire a Eroilor Neamului.

Cele doua sarbatori consfintesc o ingemanare sfanta a credintei, demnitatii, onoarei si curajului tuturor acelora care si-au dat viata pe campurile de batalie pentru apararea Patriei, intregirea Tarii si pastrarea fiintei Neamului Romanesc, pentru dreptate si adevar, eroii care prin jertfa lor suprema s-au inaltat la Ceruri, urmand Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

De-a lungul momentelor de cumpana ale istoriei noastre, credinta si speranta i-au calauzit pe eroii nostri. Sa ne inclinam cu evlavie in fata memoriei acelor oameni, stiuti sau nestiuti, care si-au purtat crucea destinului intru binele, taria si verticalitatea natiunii romane, luptand, visand si murind, in tarana natala sau pe meleaguri straine, pentru a lasa urmasilor lor o tara libera, demna si prospera.

Oprea: Eroii nu trebuie uitati niciodata

Eroii nu trebuie uitati niciodata, daruirea si jertfa lor trebuie sa ramana vesnic in memoria noastra. O Romanie Unita nu poate exista fara o societate unita. Asa cum o Romanie puternica nu poate exista fara un sistem de securitate puternic.

Cred cu tarie ca institutiile care formeaza sistemul de securitate al Romaniei trebuie sa fie puternice, iar haina militara trebuie sa-si recapete prestigiul pe care il merita.

Am fost intotdeauna un aparator al valorilor si simbolurilor nationale si un aparartor al militarilor activi, in rezerva sau in retragere, al veteranilor de razboi si al drepturilor lor.

Oprea: Am sprijinit institutiile din domeniul aparare, ordine publica si siguranta nationala

De aceea, am sprijinit prin masuri concrete, inclusiv de natura legislativa, institutiile din domeniul aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Ele trebuie sustinute, iar oamenii care le formeaza trebuie sa aiba un nivel corespunzator al conditiilor de viata, de munca si de pensie.

Din pozitia de premier interimar, in anul 2015 am initiat si promovat Legea nr. 223 privind pensiile militare de stat, o lege buna pentru militari, pe care, din pacate, altii au tot modificat-o ulterior, taind astfel din drepturile acestora.

In mandatul de ministru al Apararii, am modificat statutul soldatilor si gradatilor voluntari, care, pe legea veche erau discriminati, ieseau din sistem la doar 40 de ani, fara niciun fel de drepturi, fiind, practic, abandonati de stat.

Astazi sunt soldati si gradati profesionisti, pot sa activeze in armata pana la 55 de ani si au aceleasi drepturi ca si ceilalti militari.

Am venit in sprijinul urmasilor eroilor din teatrele de operatii, sotiile lor sunt, din vremea mandatelor mele la interne si la aparare, angajate in sistem, iar copiii acestora studiaza in scolile militare. Este foarte important sa existe unitate de corp, camaraderie si am facut intotdeauna tot ceea ce am considerat necesar sa-i aduc pe oameni mai aproape unii de altii. Cred ca am reusit sa creez punti care fusesera rupte sau care n-au existat vreodata.

Oprea: Am ridicat Monumentul Eroilor Militari

In cinstea eroilor, in mandatul de ministru al apararii nationale, am ridicat Monumentul Eroilor Militari cazuti la datorie in teatrele de operatii si pe teritoriul national din Parcul Tineretului.

Monumentul a fost realizat de catre specialistii de la Armata, prin contributia personala a mea si a primarului Piedone, ca un omagiu vesnic adus militarilor care si-au onorat cu demnitate juramantul facut fata de Patrie. Pe monument sunt reprezentate toate armele Armatei Romaniei: infanteria, aviatia si marina. Am inaugurat monumentul in anul 2010, cand l-am donat Ministerului Apararii Nationale. El este un simbol al recunostintei supreme fata de cei care au faurit istorie in numele idealurilor sacre ale romanilor si ale umanitatii.

La sfarsitul anului trecut, la acest monument am sarbatorit Centenarul, impreuna cu numerosi veterani de razboi, care au participat la eveniment.

Ne-au facut onoarea si bucuria sa ni se alature generalul de flotila aeriana Radu Theodoru, veteran de razboi, prestigios scriitor, care a transmis celor prezenti un mesaj de suflet incarcat de emotie, dar si generalul Ion Dobran, veteran si pilot militar de exceptie, care a implinit in februarie 100 de ani de viata.

La propunerea noastra, la inceputul acestui an, generalul Dobran a fost avansat de catre presedintele Romaniei la gradul de general locotenent in retragere si a fost premiat de catre Primaria Municipiului Bucuresti, pentru devotamentul sau in slujba tarii.

La 100 de ani de Romania unita, cred ca am inteles cu totii care ne este destinul, ca natiune si care este obligatia noastra fata de generatiile viitoare.

Avem datoria sa luptam in continuare pentru a pastra ceea ce am primit.

Am inteles cu totii cat de mult conteaza unitatea, independenta si suveranitatea castigate cu efort, cu sacrificiu si cu sangele eroilor nostri.

Bunii si strabunii nostri cazuti in razboaiele de Independenta, de Intregire a neamului si de aparare a fiintei nationale, eroii ucisi in lupta de rezistenta anticomunista, cei martirizati in temnitele comuniste si, deopotriva, eroii-martiri din timpul Revolutiei romane din 1989, merita cu prisosinta sa primeasca slava si pretuirea noastra. Eroii nostri cazuti la datorie in teatrele de operatii pentru indeplinirea angajamentelor internationale de securitate ale Romaniei sunt prezenti in sufletele si rugaciunile noastre si le aducem astazi un pios omagiu. Sa ne plecam cu smerenie fruntile pentru a pastra in amintire vie pilda eroica a inaintasilor nostri, sa ne umplem sufletele de bucuria regasirii sperantei si puterii de a trece cu bine peste greutati.

Sa fim gata pentru a sluji cu credinta si onoare Tara si pentru a ne ridica si noi la inaltimea eroismului si jertfei lor, cu demnitate si intelepciune, cu implicare si solidaritate. Dumnezeu sa binecuvanteze Romania, Armata si pe toti Eroii Neamului nostru!

Hristos s-a inaltat!

Dumnezeu, Onoare, Patrie!", a scris Gabriel Oprea pe Facebook.