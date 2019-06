Cancerul este una dintre cele mai mari provocari din istoria medicinei: este imprevizibil, necesita expertiza indelungata pentru diagnostic si tratament, dar si resurse financiare mari pentru a fi studiat. Cancerul este a doua cauza de mortalitate dupa bolile cardiovasculare, cu 9,6 milioane decese pe an, si este, in primul rand, asociat cu cresterea sperantei de viata. Cele mai letale forme de cancer sunt cele de plamani, colon, stomac, ficat si san, iar o treime dintre decese au la baza stilul de viata dezechilibrat. In ciuda progreselor medicinei, cuvantul “cancer” sperie inca multi pacienti, iar misiunea specialistilor oncologi este una plina de provocari.



“In unele cazuri, frica ii face pe oameni sa amane vizita la medic sau unele investigatii recomandate precum tomografia sau biopsia. Si tot frica duce deseori la diagnosticari tardive. Dar la ora actuala, exista programe de screening precum cele destinate depistarii precoce a cancerului de san care nu trebuie ratate pentru ca pot pune in evidenta boala la debut. La fel si colonoscopia trebuie facuta pentru a surprinde cat mai la debut un cancer colorectal, la fel testul Papanicolau in cancerul de col uterin sau tomografia de screening in cazul fumatorilor. Aceste teste de screening pot fi foarte eficace in diagnosticarea precoce”, spune Prof. Dr. Mustafa Bozkurt, oncolog de top in cadrul ACIBADEM.

Diagnosticarea precoce, esentiala

Potrivit unui comunicat remis 9am, se stie ca diagnosticarea precoce este prima conditie esentiala pentru ca tratamentul cancerului sa aiba cele mai mari sanse de reusita. De asemenea, increderea pacientilor in medici este esentiala.

“Daca le spun pacientilor sa aiba incredere in mine, iar eficacitatea tratamentelor incepe sa se confirme, atunci pacientii vor respecta recomandarile mele. Increderea se castiga in timp, pe parcursul tratamentelor, nu exista cuvinte magice care sa le dea pe loc incredere. Astfel, incercam sa le explicam in detaliu diagnosticul si ce e de facut, apelam la matematica si la cifre, apelam la imagini pentru ca pacientii sa-si poata da seama mai usor de ceea ce va urma in clinica in ceea ce priveste terapiile si evolutia cazului. Cel mai important lucru este increderea, iar acest lucru il obtinem oferindu-le pacientilor adevarul si date concrete”, adauga specialistul.

Semnal de alarma asupra orientarii pacientilor catre terapiile naturiste

La ora actuala, informatiile despre diversele tipuri de afectiuni maligne sunt disponibile pe Internet. Insa acestea trebuie consumate cu discernamant, numai din surse care au sustinerea expertilor oncologi. In plus, medicii spun ca terapiile in cancer sunt de multe ori personalizate si ca nu functioneaza la fel in toate cazurile. De asemenea, medicii trag un semnal de alarma si asupra orientarii pacientilor catre terapiile naturiste, care nu au suport stiintific. La fel sunt si deciziile in privinta anumitor obiceiuri alimentare.

“Cel mai controversat aliment este zaharul, si chiar s-a vehiculat o teorie cum ca anumite celule, in special cele maligne, extrag mai usor zaharul din sange. De aceea, s-a crezut ca daca o persoana cu cancer consuma zahar, acesta va hrani tumoarea. Dar acest lucru nu este corect, in realitate, nu se intampla asa. E un concept care a fost descris acum 100 de ani, dar nu inseamna ca zaharul hraneste celulele maligne. Acest lucru nu este dovedit stiintific. Dar excesul de zahar are un alt efect nociv: este vorba de ingrasare, care duce la sedentarism. Si meseriile din ziua de azi sunt sedentare, lucram in fata computerului multe ore si facem din ce in ce mai putina miscare. Iar stiinta a dovedit de aceasta data ca miscarea poate contribui la reducerea riscului de cancer si in general, la o sanatate mai buna pe termen lung. O persoana in forma este una sanatoasa, la care toate sistemele si organele functioneaza bine”, spune Prof. Dr. Mustafa Bozkurt.

Cea mai buna dieta este cea mediteraneana

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, o treime dintre decesele prin cancer apar pe fondul excesului ponderal, a consumului redus de legume si fructe, a sedentarismului, fumatului si a excesului de alcool. In aceste conditii, adoptarea obiceiurilor sanatoase dovedite ca fiind eficace in preventia cancerelor este recomandarea numarul 1 a medicilor oncologi.

“Nu ne putem baza doar pe renuntarea la zahar. Cea mai buna dieta este cea mediteraneana: se bazeaza pe legume, fructe, peste, ulei de masline. Persoanele care locuiesc in bazimul Mediteranei sunt longevive. O vreme, s-a crezut ca o carenta de vitamina D poate avea un impact negativ asupra sanatatii oaselor si poate fi legata de un risc mai crescut de cancer de colon, dar studiile nu au dovedit acest lucru”, concluzioneaza expertul.