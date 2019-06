Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Eroilor.



"Ca o traditie, in fiecare an sarbatorim «Ziua Eroilor» odata cu Inaltarea Domnului. Cu acest prilej, comemoram jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai bun, curajul de a vorbi deschis despre aceasta si de a-i inspira si pe altii, precum si determinarea de a actiona pentru implinirea unui bine mai inalt.

Prin actele de eroism, patriotism si daruire ale semenilor nostri, pe campurile de lupta sau in inchisorile comuniste, au fost aparate integritatea si libertatea tarii si pastrata demnitatea nationala.

Suntem profund recunoscatori pentru sacrificiul suprem al militarilor romani cazuti in teatrele de operatii din Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, cat si in misiunile internationale derulate sub egida organizatiilor internationale, la care Romania este parte, si le suntem alaturi celor raniti in cadrul acestor misiuni.

Transmitem un gand bun si eroilor nostri care isi desfasoara, in prezent, activitatea cu modestie, profesionalism si devotament, in tara si in teatrele de operatii, demonstrand fermitatea angajamentelor Romaniei fata de aliatii si partenerii sai externi si fata de valorile democratiei.

Toti acesti oameni sunt adevarati aparatori ai pacii, ai principiilor dreptului international si, in acelasi timp, asigura un viitor demn pentru Romania.

Spiritul de sacrificiu de sine si altruismul reprezinta baza pe care impreuna, ca natiune, putem consolida un viitor mai bun. O societate puternica nu se poate construi prin individualism, ci doar prin unitate.

Lectiile de viata pe care le-am primit de la eroii neamului romanesc reverbereaza puternic dinspre trecut si ne pregatesc pentru provocarile noastre actuale si viitoare.

Va indemn, dragi romani, sa ne inspiram din sacrificiile tuturor eroilor nostri si sa gasim puterea si vointa de a triumfa asupra oricaror obstacole.

Educatia tinerelor generatii in spiritul valorilor pentru care au luptat eroii nostri este esentiala si ar trebui sa reprezinte o prioritate pentru noi toti.

Libertatea este o mostenire nepretuita pentru noi, cei care in prezent ne bucuram de o Romanie pe deplin integrata in comunitatea statelor libere si democratice.

Urmand exemplul inaintasilor nostri, avem obligatia de a o pastra, prin abnegatie, daruire de sine, curaj si simt al datoriei, in orice domeniu ne-am desfasura activitatea.

Datoria noastra este de a arata ca am inteles sensul jertfei lor supreme si de a mentine vie memoria si recunostinta vesnica fata de Eroii Neamului.

Dumnezeu sa ii odihneasca in pace!", se arata in mesajul sefului statului.