Ionel Marcel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist, a fost externat. El a fost supus unei interventii chirurgicale de scoatere a gloantelor si va fi mutat intr-un spital penitenciar.

Ionel Marcel Lepa a fost pazit de circa zece politisti SIAS in timp ce a fost externat din Spitalul Municipal Timisoara. El este dus in aceste momente la Penitenciarul „Popa Sapca" din Timisoara. De aici va fi transferat la Penitenciarul din Arad, pentru ca acolo exista o sectie de maxima siguranta, scrie Digi24.

La penitenciar va intra in carantina timp de 21 de zile, timp in care va fi supus unor evaluari medicale si psihologice, iar dupa cele 21 de zile i se va stabili regimul de pedeapsa. Pentru pedeapsa pe care o are de executat, Lepa va fi incarcerat in regim inchis. Vineri dimineata, in prezenta unui avocat, barbatul va fi dus la Parchetul Tribunalului Timis pentru a i se aduce la cunostinta calitatea de suspect pentru uciderea lui Cristian Amariei, noteaza Adevarul.ro.

Joi la ora 14.00 politistul ucis va fi inmormantat la cimitirul din orasul Recas, fiind asteptat sa participe si seful Politiei Romane, Ioan Buda.