Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Eroilor.

"Se implineste aproape un secol de cand Romania a instituit Ziua Eroilor ca sarbatoare nationala, la inceput pentru a-i cinsti pe eroii nostri cunoscuti si necunoscuti din Primul Razboi Mondial, prin sacrificiul carora a putut fi posibila Marea Unire de la 1918. Dupa „Pacea de la Versailles” din 1919, Romania a fost printre primele tari din Europa care au adoptat masuri si au initiat actiuni concrete pentru cinstirea memoriei tuturor eroilor cazuti pe pamant romanesc, inclusiv a celor straini.

Cultul eroilor a luat fiinta, a continuat si s-a dezvoltat, ulterior, in tara noastra, dupa cum stau marturie numeroasele opere comemorative, printre cele mai cunoscute fiind Mausoleul de la Marasesti sau Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” din Targu-Jiu, creatie a marelui sculptor Constantin Brancusi.

Astazi, Ziua Eroilor este dedicata nu doar memoriei celor care s-au jertfit pentru tara in razboaiele secolelor trecute, ci a tuturor celor care si-au inchinat viata, prin jertfa, Patriei si Natiunii romane - eroilor si martirilor din inchisorile comuniste, celor cazuti ca membri ai rezistentei armate anticomuniste, din Revolutia din decembrie 1989, sau militarilor romani cazuti in teatre de operatii, in misiunile internationale asumate de Romania, in ultimele decenii.

Guvernul cinsteste memoria eroilor nostri si, prin organizarea de manifestari comemorative, isi exprima respectul pentru cei care au aparat libertatea si integritatea poporului roman. In aceasta zi, imi doresc ca fiecare sa-si indrepte gandurile catre cei care si-au dat viata pentru ca natiunea romana sa ramana puternica si demna.

Memorie eterna eroilor romani cazuti la datorie!", a trasnmis Viorica Dancila prin intermediul unui comunicat.