Comisia Europeana a adresat miercuri un avertisment Ungariei si Romaniei cu privire la existenta unei abateri semnificative de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) in 2018 si a recomandat Consiliului sa sfatuiasca cele doua tari sa-si corecteze aceasta deviatie.



Comisia Europeana a prezentat miercuri recomandarile specifice de tara pentru 2019.

Ungaria si Romania fac deja obiectul unei proceduri de abatere semnificativa din 2017.

Potrivit forului comunitar, dezechilibrele macroeconomice continua sa fie corectate de statele membre dar sunt necesare masuri suplimentare. Unele state membre continua sa aiba un nivel ridicat istoric al datoriei publice si private, ceea ce reduce marja de manevra pentru rezolvarea socurilor negative. Alte tari se confrunta cu riscul unei supraincalziri, pe fondul cresterii preturilor locuintelor si a majorarii costurilor cu forta de munca. Toate statele membre trebuie a adopte masuri suplimentare pentru a imbunatati productivitatea, a majora investitiile si a promova potentialul de crestere economica, se arata in recomandarile Executivului comunitar, scrie Agerpres.

In februarie, Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca 13 state membre se confrunta cu dezechilibre (Bulgaria, Croatia, Franta, Germania, Irlanda, Portugalia, Spania, Olanda, Romania si Suedia) iar trei se confrunta cu dezechilibre excesive (Cipru, Grecia si Italia).

Comisia Europeana are cinci recomandari pentru Romania

Pentru Romania, Comisia Europeana are cinci recomandari in raportul prezentat miercuri. Acestea vizeaza, in special, corectarea abaterii semnificative de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), consolidarea respectarii obligatiilor fiscale si a procesului de colectare a taxelor, asigurarea sustenabilitatii sistemului public de pensii si a viabilitatii pe termen lung a Pilonului II.

De asemenea, Romania trebuie sa protejeze stabilitatea financiara si robustetea sectorului bancar, arata CE.

In plus, Comisia recomanda Romaniei sa imbunatateasca calitatea si caracterul cuprinzator al educatiei, in special pentru minoritatea rroma si alte grupuri dezavantajate, sa imbunatateasca competentele, inclusiv cele digitale, sa sporeasca acoperirea si calitatea serviciilor sociale.

De asemenea, CE recomanda Romaniei sa stabileasca un salariu minim bazat pe criterii obiective, care sa tina cont de competitivitate si de crearea de locuri de munca.

Executivul comunitar pledeaza, totodata, pentru politici economice concentrate pe investitii in transporturi, care sa tina cont de disparitatile regionale, masuri de eficienta energetica, de reducere a poluarii. De asemenea, trebuie imbunatatita eficienta achizitiilor publice si asigurarea implementarii depline si sustenabile a strategiei nationale privind achizitiile publice.

Comisia recomanda Romaniei sa intareasca guvernanta corporativa a companiilor de stat si sa se asigure ca initiativele legislative nu submineaza securitate juridica, imbunatatind calitatea si predictibilitatea luarii deciziilor, inclusiv prin consultari cu toti cei interesati, evaluari eficiente ale impactului si rationalizarea procedurilor administrative.