Fostul europarlamentar si om politic Gigi Becali a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca s-a bucurat in momentul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost incarcerat, pentru ca "a distrus tara".



Becali, finantator al echipei de fotbal FCSB, a facut afirmatia in contextul in care si-ar dori sa ajunga la o intelegere cu ministrul apararii in ceea ce priveste marca Steaua, detinuta acum de CSA Steaua.

"Noi o sa castigam marca Steaua in instanta, se face revizuire, am anulat alea patru si o sa castigam numele de Steaua. O sa castigam numele si o sa inregistram la Registrul Comertului. Pe intelegere nu ai cu cine sa te intelegi. Numai singurul lucru sa vina un ministru de armata care sa nu permita mizeria asta. Si sa mi le dea pe toate inapoi, asta e posibil. Cu buna credinta si cu pace, pentru ca pe razboaie le voi castiga. Daca nu poti sa faci fotbal profesionist, de ce nu il lasi pe Becali, ai ceva la cap spart? Dar trebuie sa fie ministru de aparare barbat si daca vine PNL-ul la putere poate gasim. Si acum este posibil, pentru ca a plecat ala. Eu m-am spovedit pentru ca m-am bucurat de Dragnea. M-am bucurat pentru ca am salvat tara asta. Scopul meu a fost sa scapam de el pentru ca distruge tara, si a distrus-o. Mie nu imi pare bine ca e la puscarie, dar imi pare bine ca a scapa tara de el, nu ca e el la puscarie", a declarat Becali, miercuri, intr-o conferinta de presa.

Oficialul FCSB a acuzat CSA Steaua ca are buget finantat de catre statul roman in conditiile in care, in momentul in care ar ajunge sa promoveze in prima liga ar trebui sa devina un club profesionist, scrie Agerpres.

"Ce fac cei de la CSA Steaua este o chestie penala, pentru ca ei nu au voie. La un moment dat, ei daca promoveaza in prima liga trebuie sa dea echipa. Cu alte cuvinte, acum cheltuie bani de la buget, bani multi, si daca intra trebuie sa faca echipa privata. Cu alte cuvinte iau bani de la buget ca sa o faca privata", a mai spus Becali.