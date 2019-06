"Costul estimativ al unei ore de zbor cu elicopterul echipat medical este de 1.100 de euro. Durata zborului pentru transfer pe traseul Iasi-Suceava-Bucuresti-Iasi a fost de 4 ore si 18 minute. Echipajul medical a fost alcatuit dintr-un medic si un asistent", arata DSU, potrivit Hotnews.ro.

Astfel, s-a ajuns la concluzia ca transportul senatorului PSD Virginel Iordache de la Suceava la Bucuresti cu elicopterul, pentru enteroviroza, a costat putin peste 4.400 de euro.

Potrivit managerul Spitalului Judetean din Suceava, Vasile Rimbu, decizia de a-l aduce cu elicopterul in Capitala pe senatorul PSD Virginel Iordache a fost luata de medicii suceveni "sub presiune si sub amenintari". Directorul spitalului a mai spus ca parlamentarul "a tipat la toata lumea", a amenintat, a cerut sa fie transferat si a refuzat ambulanta, potrivit Obiectiv de Suceava.

"Senatorul Virginel Iordache nu a facut nici o cerere referitoare la un transport preferential pentru transferul intraspitalicesc, interactiunea cu personalul medical a fost una de respect reciproc, neexistand nici un episod din cele relatate nerealist in presa. Parlamentarul PSD este recunoscator faptului ca face parte din comunitatea suceveana formata din oameni deosebiti si valorosi", a transmis si biroul de presa al senatorului Virginel Iordache, intr-un drept la replica.