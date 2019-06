Barbatii vaduvi si cei divortati prezinta un risc mai mare de deces din cauza bolilor cardiovasculare grave in comparatie cu femeile aflate in aceeasi situatie, sustine un studiu preluat miercuri de Press Association.



Expertii au ajuns la concluzia ca barbatii vaduvi au o probabilitate de deces in urma unui infarct cu 11% mai mare in comparatie cu femeile care si-au pierdut sotii, scrie Agerpres.

La fel, barbatii vaduvi au o probabilitate de deces din cauza insuficientei cardiace cu 10% mai mare, iar daca sufera de ritm cardiac neregulat (fibrilatie atriala) au un risc cu 13% mai mare de deces in comparatie cu femeile care prezinta afectiuni similare.

Totodata, barbatii divortati care sufera de ritm cardiac neregulat au o probabilitate de 14% mai mare de deces in comparatie cu femeile divortate, arata studiul.

In randul persoanelor casatorite care sufera de ritm cardiac neregulat, barbatii au un risc de deces cu 6% mai mare decat femeile.

Barbatii celibatari par sa aiba perspective mai bune de supravietuire, burlacii cu insuficienta cardiaca prezentand un risc cu 13% mai redus de deces in comparatie cu femeile necasatorite.

Studiul completeaza cercetari anterioare care au ajuns la concluzia ca statutul marital imbunatateste sansele de supravietuire in cazul unui infarct, in special in cazul femeilor.

Noua cercetare a analizat informatii medicale provenite de la 1,8 milioane de persoane internate in unitati spitalicesti din nordul Angliei, diagnosticate cu infarct, insuficienta cardiaca sau fibrilatie atriala, in perioada 2000-2014, pacientii fiind monitorizati in medie timp de 14 ani.

Cercetarea a fost realizata de un grup de experti de la Aston University, din Birmingham, si a fost prezentata la conferinta Societatii Britanice de Cardiologie (BCS), desfasurata in Manchester.

"Aceste diferente in functie de gen pe care le-am constatat s-ar putea datora faptului ca nivelul de sustinere sau dorinta de a solicita sprijin este diferit la barbati fata de femei", a spus Ranjit More, cardiolog la Blackpool Teaching Hospitals NHS Trust.

"Dupa ce identificam grupul de persoane cu cel mai pesimist prognostic, putem apoi solicita profesionistilor din domeniul sanatatii sa-i incurajeze pe acestia sa participe la terapie de grup si sa se asigure ca dispun de suficiente retele de sprijin adecvate pentru a rezolva aceste probleme medicale cronice grave".

"Infarctul, fibrilatia atriala si insuficienta cardiaca, toate acestea pot duce la deces prematur", a spus Metin Avkiran, director medical asociat in cadrul British Heart Foundation.