Mircea Badea reactioneaza dur cu privire la gratuitatile oferite studentilor.



"Am facut facultatea in sapte ani, pentru ca a trebuit sa ma duc la munca. Accesul liber la educatie e pe bani, ca-n America, te duci si muncesti, iei bani, platesti. Daca nu duc astia la munca, nu o sa avem (2.000 de dolari salariu minim pe economie n.r.), daca stau cu mana intinsa, sa ni se dea, sa ni se faca.

Mie nu mi-a dat nimeni un capat de ata, nu m-a trimis nimeni nici la mare, nici la munte, am muncit de mi-a banganit capul, am invatat de mi-a banganit capul, a trebuit sa ma mut de la Facultatea de Matematica, pentru ca munceam si nu mai aveam timp sa ma duc la cursuri, la Facultatea de Cibernetica, am dat, intr-o singura luna, cu emisiune zilnica de trei ore, 26 de diferente, de examene, nu mi-a dat nimeni un capat de ata. Studentul, la munca! Va e mila de cineva, dati bani din banii dvs, nu din ai mei", a spus Badea, citat de dcnews.ro.