Cu totii vrem ca mancarea pe care o punem pe masa sa fie cat mai sanatoasa, dar te-ai gandit vreodata cum ar fi sa iti cultivi singur legumele sau sa cresti cateva pasari?



Daca nu te sperie munca fizica si ai destul timp la dispozitie, poti oricand sa iti transformi curtea sau casa de la tara intr-o microferma. Iata ce pasi trebuie sa urmezi.

Ia startul usor

Te entuziasmezi atunci cand incepi o activitate noua. Sa zicem ca te-ai hotarat sa slabesti, te apuci de sala, iti faci abonament pe un an, dar te duci de trei ori in prima saptamana si pe urma te opresti. N-a fost gresit ca ai vrut sa dai jos cateva kilograme, ci ca ai avut asteptari prea mari pe care nu le-ai putut pune in practica. Acelasi lucru se intampla si in cazul unei microferme. Nu trebuie sa iti impui scopuri foarte greu de atins, cum ar fi sa cultivi palmieri sau sa cresti direct struti.

Trebuie mai intai sa te asiguri ca aceasta activitate iti va face placere pe termen lung si, eventual, ca este un hobby care nu iti va da peste cap alte activitati de zi cu zi. Cultiva legume comune pe o suprafata mica de teren, cumpara cativa pui de gaina de o zi , aduna cat mai multe informatii si vezi cum te descurci. Daca treaba merge si te prinde, vei capata experienta si vei trece cu siguranta la alt nivel.

Planteaza ceea ce iti place sa mananci si ai rabdare

Ia deciziile impreuna cu familia, faceti o lista cu ce vreti sa mancati. N-ai vrea sa te trezesti ca pui pe masa o paine facuta din faina de soia cultivata de tine, la care toata lumea stramba din nas. Adapteaza lista de plante pe care vrei sa le cresti la clima zonei in care iti faci microferma. Pastreaza lucrurile cat mai simple la inceput. Nu te apuca sa-ti construiesti direct o sera, rosiile sau castravetii cresc si in camp deschis.

Daca te-ai apucat de gradinarit, ai rabdare. Sunt sanse mari sa nu culegi roadele din prima, dar asta nu trebuie sa te descurajeze. Nici la pian nu inveti sa canti dupa prima lectie. S-au uscat vrejurile de fasole, afla care a fost cauza, fii un mic detectiv. Nu ezita sa apelezi la sfaturile vecinilor, care se ocupa de mai multa vreme de agricultura. Cauta informatii in permanenta, Google iti este prieten de nadejde, iar recoltele tale vor avea cu timpul succes.

Daca iti doresti sa stii exact ce pui in farfurie in fiecare zi, sa ai o microferma nu este o idee rea deloc. Ia in calcul lucrurile pe care tocmai ti le-am spus, vezi daca este o idee fezabila pentru tine si apoi apuca-te de treaba.