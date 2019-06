Liga Studentilor Iasi cheama studentii, profesorii si toti cetatenii care au sustinut si sustin lupta anticoruptie la o actiune de protest, miercuri, pentru a-i cere fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, demisia din functia de rector al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza".



Protestul este programat pentru miercuri de la ora 12.00 la ora 13.00, pe scarile din fata Corpului A al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi.

"Tudorel Toader trebuie sa isi dea URGENT demisia din functia de rector al #UAIC, avand in vedere prejudiciile imense de imagine aduse de acesta comunitatii academice. Comunitatea academica este privita drept complice moral al lui Toader, atat timp cat va tacea. Multi elevi si parinti sunt determinati sa nu mai aleaga cea mai veche universitate din tara, atat timp cat Toader va ramane rector.

Cand 2/3 din mandatul de rector il inchini intereselor politice si financiare si nu comunitatii academice, inseamna ca ai pacalit „electoratul academic”, te-ai folosit de imaginea institutiei, pentru a ajunge unde ti-ai propus de fapt.

Este imperios sa ii cerem cu totii demisia pentru ca in fiecare zi in care el ramane in scaunul de rector se surpa tot mai adanc edificiul moral si imaginea publica a universitatii iesene.

Avem obligatia morala sa salvam demnitatea universitatii!

Facem apel la toti cei care au sustinut miscarea civica anticoruptie, in special la studentii, profesorii si romanii care au votat DA la referendumul de duminica, sa sustina demersurile de indepartare a lui Tudorel Toader din functia de rector.

Prin tacere, comunitatea academica nu ajunge decat sa se inchine in fata coruptiei morale si minciunii.

Demisia sa este mai mult decat necesara, fiind o continuare fireasca a disparitiei de pe scena publica a lui Calin Popescu Tariceanu (prieten intim cu Toader) si a lui Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, doua personaje toxice care l-au propulsat in politica pe Tudorel Toader si pe care acesta le-a aparat in mod public, tulburand pentru membrii cu probleme penale ai partidelor PSD-ALDE stabilitatea sistemului de justitie si bunul mers al societatii, din obligatie personala.

A venit vremea sa ne luam universitatea inapoi!", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Ligii Studentilor.