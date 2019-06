Primarul Gheorghe Valentin Rotar sustine ca vizita Papei Francisc la Blaj a reprezentat un moment de "o dimensiune spirituala profunda", care a aratat tuturor "fata adevaratei Romanii".



"Vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc la Blaj a reprezentat un moment unic, de o dimensiune spirituala profunda, care ne-a aratat tuturor fata adevaratei Romanii! Despre Blaj se vorbeste acum la superlativ, ca despre un adevarat model de civilizatie, micul nostru oras cu inima mare aratand tuturor ca aici Europa este la ea acasa! Toate acestea se datoreaza implicarii totale pe care au avut-o toti cei care au participat la organizarea acestui moment istoric!

Le multumesc celor peste 100 de mii de pelerini prezenti la Blaj, pentru modul in care au participat la evenimentele gazduite de orasul nostru, oameni frumosi, oaspeti minunati, care au avut un comportament exemplar din toate punctele de vedere si care au aratat ca Romania Frumoasa exista si este mai vie ca niciodata!

Le multumesc tuturor blajenilor care au inteles momentul istoric pe care il traieste comunitatea noastra si care s-au dovedit gazde primitoare pentru cei veniti de departe. Lor le multumesc si pentru intelegerea pe care au manifestat-o in ceea ce priveste toate masurile de securitate si restrictiile de circulatie, fara de care un astfel de eveniment nu ar fi putut avea loc.

Nu in ultimul rand, le multumesc tuturor institutiilor implicate in organizarea acestui eveniment: Mitropolia Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, Administratia Prezidentiala, Guvernul Romaniei, Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul Judetean Alba, Primaria si Consiliul Local Blaj, precum si Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa 2019”, format din MApN, MAI, SRI, SIE, STS si SPP.

Intr-o perioada in care romanii si-au reafirmat credinta in valorile europene, la Blaj aceste idealuri au fost, inca o data, confirmate din plin! Cu totii am respirat aerul libertatii, iubirii si milostivirii, care au caracterizat intreaga existenta a celor sapte episcopi greco-catolici beatificati! Cu totii am mers impreuna cu Sfantul Parinte! Sa mergem impreuna in continuare! Va multumesc si ma inclin, respectuos!", a scris Gheorghe Valentin Rotar pe Facebook.