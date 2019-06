Antonia Diaconu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti si fost prim-procuror al Parchetelor de pe langa Judecatoria Pitesti si Judecatoria Topoloveni, sustine ca politistii, in ciuda neajunsurilor, asigura linistea si datorita lor Romania e o tara sigura.



"Politistii (si credeti-ma, ii cunosc sunt colegii mei si lucrez cu ei zi de zi) nu au hartie de scris, pixuri, au birouri mici, aglomerate, conditii de 10 ori mai rele ca cele din centrele de detentie ale IPJ urilor, isi platesc benzina singuri, conduc niste autoturisme in care nu a mai investit nimeni de ani de zile si sunt niste pericole pe roti, au arme proaste, neperformante, vechi, oricand ii sun zi sau noapte, sunt prezenti, sunt prima interfata cu infractorii, noi fiind a doua, fac consiliere psihologica cu persoanele vatamate, lucreaza noaptea, daca e nevoie si a doua zi ( un dosar cu masura preventiva trebuie facut in 24 de ore si oamenii nu fac infractiuni doar de luni pana vineri de la 8 la 16), se bucura si se intristeaza impreuna cu procurorul de reusita unui dosar si lucreaza cot la cot cu noi, doar ca pe salarii mai mici, unii imi sunt acum colegi judecatori si procurori si chiar unii foarte buni, nu sunt aparati de lege si de aceea cateodata ezita sa fie atat de fermi pe cat ar trebui, dar in majoritatea cazurilor sunt dedicati meseriei.

Am auzit azi tot felul de discutii in urma cazului de la Timis.

Unii vorbesc de politisti corupti si isi etaleaza toate problemele adevarate sau nu. Eu nu zic ca nu exista coruptie in politie. Exista ca in orice alt domeniu, dar nu despre asta e vorba azi. Oamenii astia va asigura linistea, asa, cu toate sacrificiile si neajunsurile. Si datorita lor Romania e o tara sigura. Sigur ca mai sunt probleme, ganditi-va cum ar fi, daca totul ar fi perfect- daca ar fi instruiti mai bine, dotati mai bine, daca ar avea legi mai bune, daca promovarile in sistem s-ar face pe criterii de profesionalism?", a scris Antonia Diaconu pe Facebook.