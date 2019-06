Sindicalistii din cadrul Politiei de Frontiera solicita demisia ministrului de Interne Carmen Dan si a comisarului sef Adrian Popescu.



Mai multe persoane s-au adunat in fata Prefecturii Iasi, cu vuvuzele, pancarte cu mesaje precum "Opriti sclavia in Politia de Frontiera Romana", "Echitate salariala", "Conditii de munca decenta", "Modernizare institutionala", "Opriti coruptia din Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF)".

"Principala noastra cerinta e ca sistemul sa opreasca coruptia din Politia de Frontiera. Ne-am saturat sa fim aratati cu degetul, ne-am saturat sa fim batjocoriti inclusiv de societatea civila, pentru ca unele persoane protejeaza coruptia in acest sistem. Noi am facut mii de semnalari pana acum si nu s-a intamplat nimic. Speram ca poate de acum, dupa semnalele noastre, se vor lua masuri si vor lupta cu adevarat impotriva coruptiei alaturi de noi. Urmatoarea revendicare ar fi echitatea salariala. Dupa cum stiti politistii de frontiera au o munca foarte grea, in conditii foarte grele, si am ajuns sa avem un coeficient de salarizare ca a unui mecanic auto, ceea ce nu este posibil", a spus vicepresedintele Sindicatului Politistilor de Frontiera Zlate Florin, potrivit adevarul.ro, care citeaza Ziarul de Iasi.