Schimbarea vine in primul rand din noi. Nu trebuie sa participi la concursuri de Miss World ca sa declari ca vrei sa faci o lume mai buna, sa salvezi balenele, ursii koala si delfinii.



O poti face cu adevarat, daca iti propui asta si cu eforturi minime. Important este doar sa incepi de undeva.

Ajuta-i pe altii

Una dintre cele mai dureroase imagini este sa vezi pe cineva care sufera. Daca il vei ajuta, te vei simti mult mai bine si totodata vei avea sentimentul ca ai schimbat ceva in lume. Prin mana pe care o intinzi nu ii vei face doar lui un bine. Ai putea deveni un exemplu si pentru altii.

Regula de baza este sa faci acte de caritate in mod inteligent. De cele mai multe ori, nu alegem cauzele cu adevarat importante. Primim un telefon de la o organizatie oarecare si cedam insistentelor, dam SMS-uri sau ne roaga un prieten sa-i semnam declaratia de cedare a 2% din impozit pentru cine stie ce ONG. Fii informat atunci cand faci donatii. Mergi si vezi cum arata orfelinatele, caminele de batrani sau chiar adaposturile de animale pe care vrei sa le ajuti. In cazul in care vrei sa faci o donatie mai consistenta, nu ezita sa folosesti contractul de donatie. Daca nu dispui de fonduri financiare suplimentare, poti face fapte bune si in alte moduri.

Doneaza sange, ia parte la actiuni de voluntariat

Statistic, unul din zece pacienti din spitalele din Romania are nevoie de sange, iar tara noastra se afla pe un loc codas in lume si la acest capitol. Poti sa te prezinti oricand la un centru din tara si sa faci o fapta buna. Trebuie sa stii ca sangele este perisabil si din aceasta cauza este nevoie de donatii in fiecare zi.

Ia parte la actiuni de voluntariat. Poti deveni voluntar SMURD sau pur si simplu sa faci un curs de acordare a primului ajutor. Nu se stie niciodata cand trebuie sa intervii rapid pentru a salva viata cuiva. De asemenea, poti participa la actiuni intreprinse de ONG-uri si poti avea grija si de mediul inconjurator. Nu te impiedica nimeni sa reciclezi, sa plantezi un copac sau sa lasi curat in urma ta.

Nu uita sa zambesti

Da, chiar si prin ras poti schimba lumea. Nu te sfii sa zambesti ori de cate ori ai ocazia, incearca sa te porti cat mai frumos cu oamenii, spune-le o vorba buna. Nu te costa nimic! O atitudine pozitiva iti va face bine si tie, pentru ca rasul combate stresul si anxietatea. Un simplu suras ne face mai abordabili si mai atractivi pentru altii, arata ca suntem deschisi la socializare si increzatori in fortele noastre.

Nu uita nici sa te distrezi. De multe ori iti concentrezi toata atentia doar asupra locului de munca si a greutatilor de zi cu zi. Este important sa iesi din rutina, sa spargi tiparele ori de cate ori ai ocazia. Deci, fii schimbarea pe care vrei s-o vezi in lume si nu lua toate lucrurile prea in serios. Bucura-te de ceea ce e in jurul tau, bucura-te de viata!