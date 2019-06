Seful Politiei Romane Ioan Buda, sosit luni seara la Timisoara, pentru a urmari indeaproape operatiunea de capturare a lui Ionel Marcel Lepa, barbatul cautat pentru talharie, care l-a ucis pe politistul Cristian Amariei, a declarat, dupa capturarea criminalului, ca este meritul colegilor sai ca l-au prins.



"Am promis ca ies si discut cu dumneavoastra pentru ca am avut cu colegii de studiat mai multe piste, am desfasurat mai multe activitati complexe. Este meritul colegilor, e important ca l-am prins pe criminal, se efectueaza cercetari la fata locului si colegii mei va vor da toate detaliile. Nu a opus rezistenta. Avea si pistolul si mai avea si cartusele la el. Da, avea pistolul la brau si avea borseta langa el... Sa lamurim o problema. Discutam de modul de organizare a misiunii defectuos. Eu ma refer strict la organizarea misiunii, nu la interventie, iar meritul este al colegilor pentru rezultatele care s-au obtinut. Dupa cercetarea la fata locului veti primi toate detaliile", a declarat seful Politiei Romane chestorul Ioan Buda, potrivit News.ro.

Ioan Buda a declarat ca Ionel Marcel Lepa avea pistolul la brau in momentul capturarii si borseta cu gloante langa el.