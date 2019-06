Marcel Ionel Lepa, barbatul care a impuscat mortal un politist din judetul Timis, a fost prins marti dimineata de catre oamenii legii.



Conform unor surse judiciare, fugarul Marcel Ionel Lepa a fost prins, marti dimineata, de catre oamenii legii in localitatea Remetea Mare, din judetul Timis. Barbatul care l-a impuscat mortal pe politistul aflat in misiune ar fi fost luat prin surprindere, motiv pentru care nu a fost nevoie sa se foloseasca armamentul din dotare.

Luni noapte, in judetul Timis a ajuns si seful Politiei Romane pentru a verifica modul in care se desfasoara operatiunea de cautare a fugarului Marcel Ionel Lepa, potrivit Stiripesurse.ro.

In momentul in care a fost prins, acesta avea rani produse prin impuscare, care dateaza, cel mai probabil, de duminica, din timpul urmaririi. Astfel, oamenii legii au solicitat interventia ambulantei, care il va duce pe Ioan Marcel Lepa la Spitalul Judetean Timisoara, pentru a primi ingrijiri medicale.

Un politist in varsta de 43 ani, de la Postul de Politie Recas, a fost impuscat mortal, in misiune, de un fugar, respectiv Marcel Ionel Lepa, de 47 de ani, din orasul Lugoj, care era dat in urmarire internationala pentru talharie.

Reactia MAI:

"Prinderea lui nu poate sterge durerea imensa provocata de pierderea colegului nostru, Cristian Amariei!", se arat intr-o postare pe pagina de Facebook a MAI.