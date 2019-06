Reducerile de vara vin cu preturi mult mai mici la eBook-uri, ca sa ai acces oricand si oriunde la o biblioteca imensa de carti.



Principalele avantaje pe care le au cărțile electronice sunt acelea că pot stoca mii de cărți și asigură o lectură plăcută indiferent de luminozitate. Acum ai încă un motiv: reducerile de vară la eBook-uri. Vezi mai jos câteva dintre cele mai bune oferte.

Reduceri de vara la eBook-uri Kindle

eBook-ul Kindle PaperWhite 2015 îți permite să păstrezi câteva sute de cărți copiate în doar câteva minute, având 4GB spațiu de stocare. Indexarea lor se face foarte repede și ușor. Bateria ține cel puțin o săptămână. Acest eBook Kindle asigură o navigare ușoară. Calitatea imaginii este bună și vei putea citi pe o perioadă îndelungată fără ca ochiul să obosească, indiferent de luminozitatea exterioară. Imitația hârtiei și dimensiunea unei cărți se asigură că nu vei duce dorul după cărțile clasice.eBook-ul are acum o reducere de 23% și poate fi cumpărat de aici.

O altă carte electronică de la Amazon este acest Kindle 6 Glare Gen8. Este foarte ușor de utilizat, bateria ține mai multe săptămâni, iar ochii nu îți vor obosi în timpul lecturii. Funcția touchscreen răspunde foarte rapid și precis. Acest eBook este un dispozitiv compact, pe care îi poți lua cu tine oriunde, ca să poți citi din orice cărți ai chef în acel moment, fără să porți cu tine o colecție întreagă. Cerneala E-Ink se vede excelent în orice condiții de luminozitate. Dispozitivul are inclusiv browser, care se mișcă bine. Ebook-ul este redus cu 26% și se găsește aici.

Acest Kindle PaperWhite 2018 are un display de tip E-Ink Carta e-paper, cu touchscreen și 16 niveluri de tonuri de gri. Poate fi citit ca o hârtie reală, chiar și în lumina puternică a soarelui. Cu lumina încorporată și reglabilă poți citi în interior și în aer liber, zi și noapte. Dispozitivul este rezistent la apă, astfel că poți să citești relaxat pe plajă sau lângă piscină, fără ca să îți faci griji de stropii de apă. Și acesta are o memorie internă de 8GB și slot de card microSD, pentru memorie extinsă. Cu Audible, poți conecta căștile sau difuzorul prin Bluetooth pentru a continua să asculți povestea. Cartea electronică este redusă cu 19% și poate fi comandată de aici.

eBook la reducere - PocketBook Basic 3

PocketBook Basic 3 are un ecran de 6 inci de ultimă generație E Ink Carta și modul Wi-Fi încorporat. Interfața de utilizator este intuitivă, dispozitivul are o greutate redusă, un contrast bun al ecranului și dicționare încorporate. Autonomia poate garanta până la o lună de citit. Are o memorie internă de 8 GB și un slot pentru carduri microSD, care permite o capacitate maximă de memorie de până la 32 GB. Biblioteca virtuală poate conține până la 2000 de cărți. Ebook-ul acceptă fără conversie 17 formate de cărți și 4 formate grafice. Are o reducere de 25% și poate fi achiziționat de aici.

Reduceri de vară - eBook Reader Kobo Clara

Ecranul acestui eBook asigură o lectură plăcută, iar caracteristica ComfortLight PRO asigură o lectură plăcută, indiferent dacă ești un cititor de zi sau o bufniță de noapte, având o lumină galbenă. Pe măsură ce ziua se transformă în noapte, lumina se micșorează treptat. Dispozitivul este versatil, recunoaște mai multe formate. În plus, are și dicționar. Bateria rezistă jur de două săptămâni. eBook-ul are un ecran de 6 inci cu rezoluție HD. Memoria internă este de 8 GB și poate stoca până la 6.000 de cărți electronice oriunde te-ai afla. Are o autonomie de câteva săptămâni. Îl găsești aici, cu o reducere de 21%.