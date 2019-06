Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, cere demisia ministrului Carmen Dan dupa uciderea politistului in misiune in Timis.



"Este al patrulea politist care-si pierde viata de cand e ministru Carmen Dan. Am trecut foarte usor peste cazul Paun Ion de la Targoviste. In ianuarie 2019, deci in acest an, criminalistul vine de la fata locului, dupa o noapte de cercetare, ajunge la birou pentru ca nu i s-a aplicat liberul de drept pentru refacerea capacitatii de munca, accident vascular cerebral, moare, iar Ministerul de Interne nici macar nu a avut bunul simt ca familia sa primeasca acele despagubiri pe care legea le prevede, e vorba de 20.000 de euro pentru familie, dar asta nu mai conteaza.

Si acolo i-au respins acest drept spunand ca nu este o legatura de cauzalitate cu serviciul, deci ala practic, in opinia doamnei Carmen Dan, venise de la nunta, nu de la locul faptei. Deci lucrurile se acutizeaza, eu spun de foarte mult timp ca aceasta femeie ar trebui sa plece. Am o problema cu gestionarea necorespunzatoare a acestui minister. Subfinantarea Ministerului de Interne ucide la propriu atat politisti, cat si daca vreti cei pentru care lucram noi. Daca nu intelege doamna Carmen Dan... oricum o sa plece. Indiferent ce o sa faca, sunt convins ca o sa plece. Subiectul este subfinantarea sistemului, a Politiei, in special. Avem un deficit structural de peste 25%, oameni care mor in birouri, care fac AVC pentru ca lucreaza suplimentar sa acopere acest deficit de personal.

80% din efective sunt dotate, in acest moment, cu pistoale Carpati, model 74, si aici fac trimitere la fortele de ordine publica, Politie Rutiera, si asa mai departe, cu exceptia celor de la Judiciar, care au pistoale moderne, ceilalti sunt dotati cu acele pistoale. Sunt situatii in care nici nu au pistol, nu exista armament in dotare nici acel Carpati. Deci cam aici suntem. Ar trebui sa avem acele elemente de protectie pentru ca legea obliga. Vesta de protectie si alte elemente de logistica le-am tot discutat noi, in nenumarate cazuri, la speta de la Suceava, 47 de lovituri de cutit, la speta de la Baia Mare, lovituri de cutit in sediul Politiei. Credeti ca se poate mai mult de atat?

Nu au gresit absolut deloc pentru ca stiu foarte bine ce s-a intamplat acolo, erau in verificarea unor informatii. Suspectul avea o arma moderna, mult mai buna decat a celor de la formatiunea de Politie Rutiera din zona respectiva. Fac precizarea ca el a fost impuscat cu un pistol Glock si e vorba de cei din structurile de politie judiciara, care au in dotare un acest tip de armament. Ministrul trebuia sa finanteze sistemul. Politisti nu aveau informatii ca suspectul era inarmat, ca sa fie foarte clar. Politistii, la momentul la care verificau aceasta investigatie nu aveau aceasta informatie ca infractorul avea in dotare un pistol", a spus Coarna, citat de hotnews.ro.