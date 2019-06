Seful Politiei Romane, Ioan Buda, sustine ca actiunea in urma careia un politist in varsta de 43 de ani din Timis a fost omorat de catre un barbat urmarit international pentru talharie a fost organizata defectuos de catre Inspectoratul Judetean Timis.



"Politistul care a fost ucis putea sa dispuna de o vesta anti-glont, probabil ca nu il ajuta. In primul rand, discutam de organizarea actiunii. Actiunea a fost organizata defectuos, o sa va explic de ce si cum la momentul oportun. Astazi ne concentram sa-l prindem pe criminal. Dupa care venim si facem o analiza a evenimentelor. Dupa ce analizam cum s-a intervenit, o sa venim cu detalii, dar este important sa-l prindem pe criminal astazi. Politistii au pornit pe camp tocmai in momentul in care criminalul a spart geamul, a alergat si a disparut intr-o liziera. Politistul nostru de la Urmariri l-a urmarit un kilometru, a tras peste 36 de focuri de arma. Erau doi, unul a luat-o intr-o directie, celalalt in alta directie. Politistul a actionat corect.

O sa discutam dupa, ca procedura, de ce au fost trimisi doar patru politisti, politisti de la urmariri, este un compartiment, au fost bine echipati, au fost prezenti in zona, probabil ca trebuiau sa fie si alte masuri de supraveghere a zonei respective... O sa vi le precizez pe toate. Exista armament performant in dotarea Politiei si exista si acele pistoale vechi de care discutam astazi. Ei, dotarea politistilor cu armament si cu veste va fi facuta tot asa gradual, incepand de la cei care sunt in structurile operative de interventii si pana la toti. Au fost dotati cu aceste echipamente cei care au actionat, binenteles ca cei care au asigurat zona trebuiau sa fie asigurati si ei. Politistii de la ordine publica au in dotare si ei aceste veste, trebuie sa intelegem ca exista astazi un contract pentru achizitionarea a peste 35.000 de veste, s-au achizitionat anul trecut in jur de 3.500, achizitia continua. Nu discutam doar de veste, ci si de alte echipamente", a declarat Ioan Buda, citat de stiripesurse.ro.