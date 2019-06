Cu siguranta ai auzit pana acum de termenul “acid hialuronic” care a devenit un trend in zilele noastre in materie de produse pentru ingrijirea pielii, in special a tenului. Probabil te intrebi daca exista reactii adverse pe care pielea ar putea sa le aiba de suferit in contact cu acest acid sau care sunt mai exact beneficiile lui. Ei bine, daca te gasesti intr-o asemenea situatie de incertitudine, sarim in ajutorul tau cu 7 lucruri pe care trebuie sa le stii despre acidul hialuronic.





Ce este acidul hialuronic si care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre utilizarea lui.

Acidul hialuronic este o substanta cristalina cu o textura gelatinoasa care se gaseste natural in corpul uman. Cele mai mari cantitati se afla depozitate in special in tesutul conjunctiv, nervos si piele. Functia sa principala este de a retine apa astfel incat sa mentina tesuturile bine hidratate, stabile si lubrifiate, in cele din urma fiind capabil sa reinnoiasca celulele.

Acidul hialuronic este utilizat pe scara larga in lumea medicala pentru tratarea afectiunilor articulare, inclusiv osteoartrita, cataracta si alte leziuni oculare, precum si umplerea buzelor sau a ridurilor. In aceste cazuri, este adesea injectat. Acidul hialuronic poate fi, de asemenea, utilizat in tratarea ranilor, arsurilor si altor afectiuni ale pielii.

Care sunt beneficiile acidului hialuronic

Acidul hialuronic este un adevarat aliat cand vine vorba de tenul uscat si imbatranit. Modul principal in care acest acid ajuta la imbunatatirea aspectului pielii imbatranite este prin reducerea pierderilor de apa. Zona uscata de sub ochi devine mai usoara si textura pielii este mai fina dupa aplicarea serurilor care contin acid hialuronic.

Ajuta la reducerea ridurilor si imbunatateste elasticitatea pielii. In cateva saptamani de utilizare a unui produs care contine acid hialuronic de calitate, se poate observa o diminuare vizibila a ridurilor, indiferent de finetea sau profunzimea lor.

In afara de reducerea aspectului ridurilor si a uscaciunii, este benefic pentru tratarea ranilor, sangerarilor si muscaturilor de la nivelul buzelor datorita modului in care acidul mentine umezit tesutul afectat. In plus, acesta contribuie la vindecarea arsurilor solare.

Pentru ca asigura rezistenta oaselor, acidul hialuronic este util pentru diminuarea durerilor si sensibilitatii asociate bolilor degenerative ale articulatiilor. Acidul hialuronic este o substanta populara utilizata in suplimentele pentru tratarea durerii si leziunilor osteoartritei.

Acidul hialuronic sub forma de picaturi amelioreaza uscaciunea cronica a ochilor prin producerea lacrimilor si restabilirea echilibrului fluidelor.

Acidul hialuronic natural, cum ar fi cel produs de corpul dumneavoastra sau cel gasit natural in colagenul de pui, poate combate bolile inflamatorii ale intestinului cum ar fi colita.

Care este diferenta dintre acid hialuronic si botox

Deosebirea dintre botox si acidul hialuronic poate parea uneori neclara, cele doua substante fiind deseori confundate sau asimilate ca una singura.

Toxina botulinica, sau botoxul, ingheata muschii pentru a opri reliefarea ridurilor cauzate de expresiile faciale. Acestea sunt de obicei gasite in partea superioara a fetei, in zona fruntii si in jurul ochilor.

Pe de alta parte, acidul hialuronic este folosit pentru a "umple" suprafetele care au pierdut volum si fermitate. Acestea includ ridurile din jurul gurii, buzele prea subtiri si obrajii care au pierdut plenitudine. Acidul poate fi de asemenea folosit in cazul ridurilor, cicatricilor si altor zone care necesita un volum suplimentar pentru un aspect mai neted.

Diferenta esentiala dintre cele doua este aceea ca botoxul este folosit in cazul ridurilor de pe suprafata pielii, in timp ce acidul hialuronic este cel mai des utilizat pentru a reface zonele faciale care au pierdut din volum. Deoarece botoxul si acidul hialuronic sunt substante diferite, concepute pentru diferite utilizari, acestea pot fi uneori combinate intr-un singur tratament.

Cum hidrateaza pielea acidul hialuronic

Pentru ca pielea sa fie hidratata in profunzime, acidul hialuronic umple spatiile care separa celulele epidermei. Cresterea nivelului de apa duce in mod natural la o piele plina de vitalitate si elasticitate cu un aspect mult mai catifelat. Efectul hidratant al acidului hialuronic injectat variaza in functie de capacitatea fiecaruia de a produce propriul acid hialuronic sau de gradul de hidratare. Pe de alta parte, aplicat direct pe piele, efectele au o durata limitata in care se pot observa. In consecinta, pentru o piele tanara si permanent hidratata este necesar dezvoltarea unei rutine zilnice de ingrijire care sa contina acest ingredient-minune.

Posibile efecte secundare ale acidului hialuronic

Acidul hialuronic este 100% sigur indiferent daca este administrat pe cale orala, aplicat direct pe piele sau injectat in mod adecvat. Rareori, acidul hialuronic poate provoca reactii alergice. Suplimentele si injectiile trebuie evitate de femeile insarcinate sau de cele care alapteaza deoarece laptele matern poate fi contaminat, iar dezvoltarea fatulului incetinita. Persoanele cu cancer ar trebui sa evite utilizarea acidului hialuronic, deoarece celulele canceroase pot fi sensibile la aceasta.

In ce produse se gaseste acidul hialuronic

Daca esti in cautarea elixirului care sa redea tineretea pielii tale, trebuie sa ai cunostinta faptului ca injectiile cu acid hialuronic sunt administrate doar de medicii plasticieni si dermatologi, in timp ce brand-urile care ofera produse de ingrijire a tenului iti pun la dispozitie o gama variata de creme hidratante, seruri, lotiuni si masti de fata care includ in compozitie acid hialuronic. Acidul hialuronic se mai poate gasi sub forma de suplimente alimentare, cum ar fi praful de proteine, pe care il poti include in dieta ta.

Ce trebuie sa faci inainte de tratamentele cu acid hialuronic

In cazul in care te-ai decis sa apelezi la umplerea cu acid hialuronic, adreseaza-te unui specialist si discutati despre optiunile de tratament inainte de a merge mai departe. Deoarece aceasta procedura permite acidului hialuronic sa patrunda sub primele straturi epiteliale, este o modalitate mai eficienta de a vindeca pielea la nivel molecular. Este important sa pui intrebari si sa te informezi astfel incat la momentul in care incepi tratamentul sa ai certitudinea ca efectele vor fi cele dorite.