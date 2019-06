Un barbat de 38 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, in localitatea Giroc, judetul Timis, dupa ce incarcatura exploziva de la focul de artificii pe care-l pregatea la o nunta i-a explodat in fata.



Evenimentul a avut loc in curtea unui restaurant din localitatea Giroc, aflata langa Timisoara, in timpul unei nunti, scrie Digi24. Conform reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, un barbat in varsta de 38 de ani, angajat la o firma care asigura focul de artificii la evenimente, a inceput sa pregateasca spectacolul pirotehnic. La un moment dat, incarcatura exploziva i-a explodat in fata. Desi la fata locului s-a deplasat un echipaj medical care a inceput imediat manevrele de resuscitare, barbatul nu a mai putut fi salvat. "In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si nerespectarea si neluarea masurilor de protectie, securitate si sanatate in munca", a aratat IPJ Timis.

