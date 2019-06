Acumularea de noi informatii este indispensabila pentru o cariera de succes, indiferent de domeniu. In primul rand, acest lucru se datoreaza schimbarii continue a tehnologiei si a dinamicii la locul de munca. Indiferent daca iti schimbi jobul sau iti sunt modificate sarcinile, evolutia este inevitabila si este datoria noastra sa ne adaptam. Sa detii mai multe cunostinte decat cele necesare indeplinirii sarcinilor zilnice te va ajuta sa te adaptezi mai usor si sa evoluezi pe plan profesional. De aceea, educatia nu trebuie incheiata odata cu angajarea.



Un bun manager ar trebui sa incurajeze continuarea educatiei profesionale, aceasta aducand numeroase avantaje pentru companie. In primul rand, incurajarea invatarii la locul de munca ridica moralul angajatilor si le imbunatateste opinia despre companie. De asemenea, o echipa mai bine pregatita va oferi intotdeauna rezultate mai bune.

Iata ce schimbari poti implementa pentru a-ti incuraja angajatii sa invete constant si de ce e important sa faci acest lucru:

Cum poti incuraja angajatii sa invete in continuare

Pentru un manager, motivarea invatarii la locul de munca poate fi dificila, timpul si energia angajatilor fiind limitate. De aceea, trebuie sa te bazezi pe un program bine structurat, masuri eficiente si mai putin pe entuziasmul angajatilor.

In primul rand, asigura angajatilor tai un mediu prolific studiului. Asta inseamna atat oferirea instrumentelor de lucru, precum un whiteboard , markere, foi, cat si materiale de studiu, precum reviste si jurnale profesionale sau platforme care ofera cursuri online.

In al doilea rand, o metoda eficienta de incurajare a angajatilor este realizarea unui program de mentorat. Formeaza echipe din care sa faca parte atat angajatii noi, cat si cei vechi, cu experienta, dar care nu se afla in relatii manageriale directe. Scopul programului de mentorat este de a oferi consiliere si de facilita schimbul de experienta profesionala intre angajati.

O alta metoda de a incuraja invatarea este prin conferinte, acestea fiind ideale pentru a inspira echipa sa afle mai multe informatii si sa isi dezvolte noi aptitudini. Realizeaza un buget anual destinat acestui scop si cere o scurta recapitulare a evenimentului, la intoarcerea angajatului.

Nu toate metodele de incurajare a invatarii la job sunt insa dificil de implementat. LinkedIn recomanda realizarea unui grup de studiu care sa analizeze si sa discute studii de caz. Astfel, pe langa incurajarea de invatare, angajatii isi vor exersa si imbunatati aptitudinile de comunicare si de lucru in echipa. De asemenea, pe lista de recomandari se afla si ascultarea conferintelor video specifice domeniului profesional.

De ce este important sa continui invatarea la locul de munca

Alaturi de beneficiile pentru individ, continuarea invatarii contribuie la rezultate mai bune pentru echipa si pentru angajator. Conform Glassdoor , companiile care incurajeaza continuarea invatarii sunt cu 52% mai productive si cu 17% mai profitabile decat concurenta. De asemenea, continuarea educatiei profesionale te ajuta sa ramai relevant, fiind la zi cu schimbarile din industrie. Avand mai multe cunostinte si aptitudini, vei fi mult mai pregatit pentru situatiile imprevizibile.

Nu in ultimul rand, datorita noilor tale cunostinte si aptitudini, vei fi mai increzator in fortele proprii si in rolul tau din echipa. In plus, un angajat care detine mai multe informatii poate fi mult mai ingenios in rezolvarea problemelor. In consecinta, atat intr-un domeniu tehnic, cat si in unul creativ, incurajarea angajatilor sa studieze la locul de munca aduce beneficii considerabile companiei.