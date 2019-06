Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, criminalistul Bogdan Banica, cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa moartea politistului Cristian Amariei.



"Pentru cei ce l-au cunoscut, a fost agentul sef-principal Cristian Amariei, politistul cazut astazi la datorie, impuscat in piept si in gat in jud. Timis...

Pentru incompetenta blonda ignoranta din varful Ministerului Afacerilor Interne e un alt nume, o simpla cifra adaugata in statistica macabra a celor pe care i-a avansat postmortem la gradul de subinspector...

Carmen Dan, spune-ne concret, cati dintre noi trebuie sa mai moara ca sa pleci??? Orice ministru al internelor din lumea asta ar fi demisionat demult, dumneata chiar nu intelegi ca ai ingropat aceasta institutie, cat mai poti tine cu dintii de fotoliul ala calcand pe cadavre in uniforma?

Daca nici dupa tragedia de astazi nu pleci acasa, Carmen Dan, inseamna ca nu ai pic de simt al realitatii, de demnitate, de...umanitate.

In acest moment, oficial, in memoria eroilor ingropati si din respect pentru politistii ce INCA suntem in viata, solicit demisia/demiterea Ministrului Afacerilor Interne Carmen-Daniela DAN. Imediat. Imediat!

...te-ai sinucis, Cristi, fara sa-ti dai seama, acceptand conditiile mizere de munca, nepasarea si ironia meschina din acest sistem...daca nu ne trezim ne sinucidem toti, fara sa realizam...rand pe rand...Dumnezeu sa te odihneasca in pace, camarade...", a scris Bogdan Banica pe Facebook.