Drumurile lungi spre destinatii indepartate, cu ore intregi pe scaune incomode de masina, tren, avion, „constipatia calatorului”, de care sufera circa 80% din populatie atunci cand schimba mediul, consumul de alcool seara, la terase, si de mancare fara limite in stil all-inclusive - acestia sunt doar cativa din factorii care agraveaza boala hemoroidala in perioada vacantelor. Dr. Dan Andronesi, medic primar chirurg in cadrul OK Medical, explica, pe larg, care sunt cele mai mari greseli pe care le fac pacientii in concediile de vara, de ce se complica hemoroizii si care sunt recomandarile de care trebuie sa tinem cont.



„Persoanele care sufera de hemoroizi trebuie, in primul rand, sa aiba grija la drum. Orele lungi petrecute pe scaunul mijlocului de transport cu care calatoresc reprezinta un factor agravant. Cand stam mult in fund, sangele balteste in zonele joase, ceea ce afecteaza boala hemoroidala. Asociat cu obezitatea, se face o compresie la nivelul unor vasele importante, ceea ce duce la o staza in zona pelvina. Recomand pauzele din ora in ora, in care sa ne ridicam, sa facem cativa pasi, sa ne punem sangele in miscare. E foarte important pentru ca ne modifica statica si circulatia venoasa”, explica expertul.

"Constipatia calatorului"

Odata ajunsi la destinatie, mare atentie la alimentatie! „Constipatia calatorului” este o problema de care sufera mai bine de 80% din populatia adulta. Apare din cauza schimbarii mediului, a rutinei de acasa, a baii, din cauza meselor copioase, bogate in proteine si grasimi. In vacanta, putini mai sunt cei care mananca cereale integrale cu iaurt la micul dejun sau o salata usoara seara, la cina. Iar amanarea nevoii de a merge la toaleta, din cauza programului imprevizibil, cu excursii sau iesiri cu grupul de prieteni, favorizeaza de asemenea constipatia.

„Scaunele tari zgarie mucoasa si venele hemoroidale, apar complicatii, cum ar fi dureri, fisuri anale, tromboze, sangerari, chiar prolaps rectal. Apoi, efortul de eliminare pune presiune suplimentara pe venele hemoroidale, care se dilata si se inflameaza. Constipatia duce la complicatii si la avansarea hemoroizilor. Pentru a o preveni, recomand consumul de fibre. Ele stimuleaza peristatica si ne ajuta sa avem un tranzit intestinal normal, un scaun normal. Fibrele se gasesc in fructe si legume proaspete, in cereale integrale, in seminte de in, tarate de psyllium etc.”, spune Dr. Andronesi.

HIdratarea, esentiala pentru prevenirea constipatiei

Potrivit unui comunicat remis 9am, tot pentru a preveni constipatia e vitala hidratarea cu apa plata, ceaiuri din plante, supe si sucuri proaspete de fructe. In vacantele de vara, in calatoriile noastre sub soarele arzator, transpiram, iar riscul de deshidratare e infinit mai mare decat in zilele obisnuite de la birou. „Hidratarea e foarte importanta. Daca nu bem suficient, o sa avem o urina concentrata si un scaun tare, pentru ca organismul incearca sa recupereze apa de pe unde este, inclusiv din colon”, atrage atentia medicul. Hidratare nu inseamna si cafeaua de dimineata sau paharele de bere ciocnite seara la terasa. Sunt tot lichide, insa acestea deshidrateaza. Mai mult decat atat, alcoolul, consumat cu mai multa relaxare in concediu, vine cu alte efecte negative asupra hemoroizilor. „Alcoolul agraveaza si el hemoroizii, stiut fiind faptul ca produce vasodilatatie atat pe vasele de sange, cat si pe venele hemoroidale. Pacientii observa si relateaza ca dupa perioade in care consuma mai mult alcool, apar modificari si complicatii la nivelul anusului”.

Nu in ultimul rand, cu totii trebuie sa fim foarte atenti de unde ne cumparam mancare, de unde bem apa si cum purtam cu noi, in caldura, sandvisurile de drum. Vara, riscul alterarii alimentelor e mult mai mare, iar de aici pana la o toxiinfectie alimentara e doar un pas. In afara de faptul ca ne strica toata frumusetea vacantei, o astfel de problema digestiva se lasa cu scaune diareice, care si ele agraveaza hemoroizii. „In diaree, scaunul este mai acid si irita mucoasa colonului si a anusului, modifica vascularizatia si apar complicatii, decompensari ale hemoroizilor”, mai spune chirurgul Dan Andronesi.

Daca totusi hemoroizii se agraveaza in vacanta, nu amanati vizita la proctolog, pentru ca boala hemoroidala nu trece niciodata de la sine. Iar acum exista procedee moderne de tratament, minim invazive, nedureroase, cu o rata de succes foarte mare si risc de recidiva minim, precum ligaturile elastice, combinate cu fototermocoagularea in spectru infrarosu.