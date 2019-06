Unsprezece judete din centrul si sudul tarii se afla sub Cod portocaliu de ploi torentiale si vijelii, iar alte 22 de judete si municipiul Bucuresti, sub Cod galben de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate, pana luni la ora 12:00.



Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) in judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, precum si in zona montana si submontana a judetelor Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau si Vrancea va ploua abundent, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50 - 70 l/mp.

Aversele vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina

De asemenea, in cea mai mare parte a Olteniei si Munteniei, local in Dobrogea, sud-estul Transilvaniei si in jumatatea de sud a Moldovei, precum si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si conditii de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 30 - 40 l/mp.

ANM a emis si o informare meteorologica de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate valabila pana miercuri dimineata in toate regiunile tarii.

Astfel, pana pe 5 iunie, ora 10:00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in toate regiunile. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp, iar pe arii restranse 35 - 50 l/mp.

In ceea ce priveste prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, meteorologii avertizeaza ca luni, 3 iunie, pe parcursul zilei vor fi intervale cu averse torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperatura maxima va fi de 24 - 25 grade Celsius, iar cea minima de 14 - 15 grade Celsius.

Marti, 4 iunie, vremea va fi in continuare instabila. In special pe parcursul zilei vor fi intervale cu averse si descarcari electrice. Temperatura maxima va fi de 22 - 23 de grade Celsius, iar cea minima de 13 -14 grade Celsius.

In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza prognozele prin avertizari de vreme severa imediata.