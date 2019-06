O combinatie inovativa de tratamente oncologice aduce noi sperante pentru femeile diagnosticate cu cancer mamar, conform unui material publicat sambata de Press Association.



Prin adaugarea de ribociclib, un medicament care ataca direct celulele canceroase, la terapia hormonala standard folosita in tratamentul cancerului mamar s-a observat o crestere semnificativa a sperantei de viata la pacientele premenopauza care sufera de forme avansate ale bolii.

Astfel, riscul de deces a scazut cu aproximativ o treime (29%) prin comparatie cu grupul ce a fost tratat doar cu terapia hormonala standard, conform studiului prezentat cu ocazia intrunirii anuale a Asociatiei Americane pentru Oncologie Clinica de la Chicago, scrie Agerpres.

Delyth Morgan, directorul executiv al organizatiilor Breast Cancer Care si Breast Cancer Now, a catalogat rezultatele acestui studiu drept "o veste incredibil de buna pentru paciente cat si pentru familiile lor".

Studiul coordonat de Dr. Sara Hurvitz de la Universitatea California din Los Angeles a fost realizat pe un grup de 672 de femei premenopauza, cu varsta mai mica de 59 de ani, care au o forma avansata de cancer mamar HER2 negativ.

Participantele la studiu au primit fie ribociclib, un medicament care actioneaza direct asupra tesutului canceros, limitand dezvoltarea celulelor canceroase, fie un placebo. Toate participantele la experiment au primit terapie hormonala impotriva acestui tip de cancer. Dupa 42 de luni, 70% dintre femeile care au primit terapia combinata sunt inca in viata, prin comparatie cu 46% din grupul celor care au primit doar terapia hormonala.

"Acesta este primul studiu care demonstreaza o rata de supravietuire mai mare obtinuta prin terapia tintita impotriva celulelor canceroase, atunci cand este folosita in combinatie cu o terapie endocrina, ca un tratament de prima linie in cazurile de cancer mamar in faze avansate", a subliniat Dr. Hurvitz.

"Aceasta clasa de medicamente si modul in care incetineste cresterea tumorala reprezinta unul dintre cei mai importanti pasi inainte in lupta impotriva cancerului mamar din ultimele decenii si este vital sa ne asiguram ca toate pacientele care pot beneficia de acest tratament combinat sa poata avea acces la el", a adaugat si Delyth Morgan.