Politistul Marian Godina a publicat un text la adresa ministrului de Interne Carmen Dan prin care ii cere demisia, dupa ce un un politist din Timis a fost impuscat in misiune in timp ce urmarea un infractor recidivist.



"Doamna Carmen Dan a postat azi pe Facebook un video in care un paramedic atinge cu un parizer fata unui pacient intins pe o targa, cu un tub de oxigen pe figura. Indignata nevoie mare, il face doamna ministru praf pe paramedic, ii transmite cum face el de ras echipa SMURD, ba chiar ii stabileste si valoarea ca om, «care nu depaseste pretul unui baton de parizer».

Doamna Carmen Dan, amaratul ala de loveste cu parizerul un pacient, din pozitia lui de paramedic se face de ras pe el. E un paramedic, el nu are functie de conducere, nu ia decizii si nu reprezinta pe nimeni. Departe de mine sa-i iau apararea pentru gestul lui (...).

Ce ne facem cand ministrul de interne spune ca a invatat lucruri de la un om care e acum in inchisoare?

Mie de lucrurile astea imi e rusine, imi e rusine ca avem asa un ministru care ne face de ras cand leaga cu greutate trei fraze.

Astazi, a murit un politist, impuscat de un urmarit

Doamna ministru, imi permit sa va intreb, ce ati facut dumneavoastra pentru acest minister de cand il conduceti? Stiu ca ati fost la cateva inmormantari de politisti si dupa fiecare spuneati ca veti schimba ceva.

Eu nu va acuz de moartea vreunui politist, probabil ca azi s-ar fi intamplat asta si cu alt ministru la conducere, dar va mai intreb ceva:

Cam ce cauta pe strada, in anul 2019, un politist imbracat in pantaloni de stofa, camasa, incaltat cu pantofi si purtand la brau un pistol din anii ’70? Astea sunt ramasite ale fostului regim, atunci cand militianul nu era nevoit vreodata sa alerge dupa careva si nimeni nu ii riposta.Cu toata pregatirea lui, un astfel de politist nu are nicio sansa in fata unui infractor inarmat. Acel Carpati numai pistol nu e. Intr-o situatie limita, pana il scoti din tocul acela de piele ca o posetuta, pana il incarci, asta daca ai norocul sa nu se blocheze, esti hacuit de mult. Ba mai mult, odata cu cartus pe teava, pistolul ala nu-l mai poti introduce in toc, pentru ca in momentul asigurarii ai toate sansele sa declansezi foc. V-o fi spus cineva lucrurile astea sau erati ocupata sa stabiliti valoarea unei rude de parizer si pe cea a unui om?

Haideti sa va mai spun ceva: eu am un toc de pistol performant, pentru trageri rapide. Cu mult antrenament, pot executa foc intr-un timp destul de rapid. V-as spune site-ul de unde l-am cumparat, dar nu vreau sa fac reclama. Vi se pare normal ca nu am primit de la Politie un toc de pistol si ca a trebuit sa imi cumpar unul? Va asigur ca a costat mult mai mult decat un baton de parizer.

Si ca tot va dati cu parerea despre valori, oare viata unui politist valoreaza mai putin decat o vesta antiglont dintre cele de mult promise?", se arat in textul publicat de Marian Godina pe blogul sau.