Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat duminica dupa-amiaza la Antena 3 in cazul politistului ucis in misiune la Izvin, in judetul Timis.



"Era un politist bun, cu 20 de ani de experienta. Este un eveniment teribil pentru noi, cu care, din fericire, nu ne confruntam prea des. Criminalitatea in tara noastra nu are un caracter atat de violent, dar se intampla si astfel de tragedii. Colegii mei sunt mobilizati pana la ultimul pentru a-l prinde pe criminal. Din pacate, pe politistul ucis, tata a doi copii, nu il mai putem aduce inapoi. Ne gandim ce putem face pentru familie, sa ii ajutam cum putem. Am avut o lege care a fost aprobata in Parlament, atacata la CCR, care nu a putut intra in vigoare. Cred ca nu gresesc cand spun ca a fost cel mai dezbatut proiect de act normativ din ultimii doi ani. Aceasta lege va face obiectul unei initiative parlamentare, eu nu renunt ca acest pachet, care reprezinta un mijloc prin care intarim autoritatea politistului, sa treaca si sa intre in vigoare" a spus Carmen Dan, la Antena 3, citata de Mediafax. Un politist de 42 ani de la Postul de Politie Recas a fost impuscat mortal, in misiune, de un fugar, urmarit international pentru talharie.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×