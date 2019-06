Unul dintre copiii de la Sangeru luati vineri de viitura este in continuare cautat de echipele de salvare, ceilalti trei fiind gasiti fara viata, informeaza, sambata, ISU Prahova.





O femeie cu patru copii au fost luati de viitura la Sangeru. Femeia a fost salvata de un localnic. Varstele copiilor sunt intre 9 luni si sase ani, scrie Agerpres.

Pompierii prahoveni intervin in continuare in zonele afectate de inundatii din judet.

"Interventii in desfasurare: patru in Berceni, patru la Valea Calugareasca, una la Sangeru, una la Lapos, una la Rachieri. Toate sunt locuinte inundate. Se actioneaza cu echipaje si motopompe pentru evacuarea apei. In urma ploilor torentiale din data de 31 mai, debitul raului Cricovul Sarat a crescut iesind din albia proprie, provocand insemnate pagube materiale pe teritoriul localitatii Apostolache. Au fost deteriorate doua podete (...). In satul Buzota, au fost evacuate patru persoane, totodata alte patru persoane urmeaza sa fie evacuate la Manastirea Apostolache", precizeaza ISU Prahova.

Conform IPJ Prahova, asfaltul este dislocat pe drumul comunal 72 care face legatura intre DJ 102R cu DJ 100H, pe raza comunei Jugureni, sat Baile Boboci, in zona fostei statii balneo-climaterice, de asemenea si un podet este afectat. Traficul este blocat.

Pe DJ 100H, comuna Jugureni, sat Valea Unghiului, pe o distanta de 25 de metri asfaltul este dislocat, fiind afectat si un podet. Si pe acest drum, traficul este blocat. Au fost patru stalpi de electricitate cazuti pe partea carosabila, iar lucratorii de la Electrica au intervenit pentru remedierea avariei.