Presedintele Klaus Iohannis a petrecut ziua de 1 iunie in mijlocul copiilor de la o scoala, unde a primit de la copii pisici din materiale reciclate si a vorbit cu cei mici despre ce inseamna sa fie presedinte.





Intrebat de catre copii cum este sa fii presedinte, seful statului el a raspuns ca "este foarte frumos, pentru ca poate sa faca bine".

"Mie imi plac copiii, imi plac pisicile si imi place scoala", a completat Iohannis.

De altfel, scoala se numeste „Pas cu pas“, motto-ul folosit de presedintele Romniei in campania prezidentiala.

"Sunt foarte placut impresionat de felul in care se lucreaza aici, in Scoala Step by Step, imi place foarte mult felul in care reactioneaza copiii, sunt foarte deschisi, sunt foarte comunicativi si, dupa cum am putut sa vedem, sunt si mari artisti. Si atunci, a doua felicitare este pentru toate aceste realizari expuse in aceste sali, dar si alte lucruri pe care le-am vazut expuse in salile de clasa. Astazi am venit special, de 1 Iunie, si atunci va felicit de Ziua Copiilor! Ii felicit, sigur, in primul rand pe copii, dar ii felicit si pe parinti, mai ales parintii care sunt astazi aici, va felicit fiindca ati avut curajul si deschiderea sa veniti cu copiii la aceasta scoala, care are o abordare putin diferita, dar cu rezultate care mie mi se par foarte bune, notabile si merita sa fie incercata aceasta metoda si in multe alte scoli din Romania“, a declarat Iohannis in interventia sa.