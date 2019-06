Zecile de mii de pelerini care s-au strans, sambata, in fata Palatului Culturii din Iasi, infrunta ploaia puternica in asteptarea Papei Francisc.





Ploaia torentiala cu grindina i-a surprins pe oamenii veniti din toate judetele din nord-estul Romaniei, dar si din Republica Moldova, ei neavand posibilitatea de a se adaposti. Organizatorii evenimentului de la Iasi au pus la dispozitia credinciosilor catolici 30.000 pelerine de ploaie, care insa acestea nu au putut sa-i protejeze complet.

In ciuda vremii nefavorabile, pelerinii si-au pastrat locurile pe care le-au ocupat in zona centrala a orasului, in asteptarea Suveranului Pontif, care ar urma sa ajunga la Iasi in jurul orei 17,00.

La Iasi, Papa Francisc va vizita, in jurul orei 17:25, Catedrala "Sfanta Fecioara Maria, Regina". Aici se va intalni cu aproximativ 800 de bolnavi si persoane in varsta.

Dupa aceasta intrevedere, se va deplasa cu papamobilul spre Piata Palatului Culturii pentru a participa la "Intalnirea mariana cu tinerii si familiile". De pe scena amplasata in Piata Palatului Culturii special pentru acest eveniment, Papa Francisc va sustine un discurs.

Unul dintre elementele speciale ale evenimentului consta in marturiile unui tanar si a unei familii formate din trei generatii, ai carei membri traiesc in Romania si in alte patru tari. O femeie din comuna ieseana Sipote, mama a 11 copii plecati fiecare in alta localitate sau colt de lume, ii va povesti Papei Francisc despre ce inseamna bucuriile unei familii numeroase, dar mai ales despre durerea despartirii de cei dragi.

Papa Francisc va binecuvanta si o borna cu insemnele Camino de Santiago, borna care marcheaza distanta de 4.500 de kilometri de la Iasi pana la Santiago de Compostela, aceasta fiind amplasata in Piata Culturii, pentru a fi punctul de pornire a celor care vor sa mearga in pelerinaj de la Iasi spre localitatea din Spania, unde se afla mormantul apostolului Iacob cel Mare.

De asemenea, o statuie care il intruchipeaza pe Iisus, sculptata in marmura de Ruschita de un artist ortodox, va fi binecuvantata de Papa Francisc, iar apoi va fi daruita comunitatii iesene, urmand a fi amplasata apoi intr-un loc public.

Pe scena din centru se va afla Papa si invitatii sai, corul, tinerii si batranii care vor face imaginea de ansamblu a sloganului "Sa mergem impreuna". Pe scena, in fundalul din dreapta, pe mijloc, va fi amplasata o harta a Romaniei in interiorul careia se vad mai multe simboluri sugestive despre vizita Papei Francisc la Iasi.