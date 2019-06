Premierul Viorica Dancila afirma, intr-un mesaj transmis cu ocazia zilei de 1 Iunie, ca Romania are copii valorosi, talentati si creativi, al caror potential poate fi pus in valoare prin efortul comun al intregii societati.





"Ne dorim pentru ei ce este mai bun, iar reusitele lor, la scoala, in dezvoltarea personala sau in diferite competitii la care participa reprezinta o garantie ca Romania paseste cu dreptul spre viitor. Un copil iubit de familie, sanatos, ocrotit de stat si care are acces la educatie, incurajat sa fie inovativ si responsabil, este un copil fericit si cu perspective solide pentru viitor. Pregatirea pentru responsabilitatile care ii asteapta ca adulti incepe de acum. De aceea, sustinem orice initiativa care ii ajuta sa-si descopere si sa-si dezvolte de timpuriu aptitudinile", se arata in mesajul prim-ministrului.

Viorica Dancila a reamintit de proiectul-pilot de educatie antreprenoriala digitalizata Kidibot Start-Up Romania, lansata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, apreciind ca prima editie s-a dovedit un succes.

"Am fost onorata sa-i primesc de curand, la Palatul Victoria, pe copiii si adolescentii care s-au implicat in redactarea 'Declaratiei de la Bucuresti a copiilor din Uniunea Europeanat privind participarea lor la luarea deciziilor la nivel national si european - o initiativa lansata sub auspiciile Presedintiei Romaniei la Consiliul UE. Este dovada seriozitatii cu care copiii si tinerii nostri se gandesc la viitorul lor si al proiectului european. Ne dau toate motivele sa fim mandri de ei si sa-i sustinem. Le doresc tuturor copiilor sa creasca sanatosi, motivati sa invete si sa-si croiasca un drum frumos in viata, pentru ca si ei, la randul lor, sa poata fi un exemplu bun de urmat pentru generatiile viitoare", se mai mentioneaza in mesaj.