La 27 de ani, Theo Istrate e absolvent Oxford si s-a intors in Marea Britanie anul trecut pentru a lucra la un start-up. El a vorbit despre ceea ce s-a intamplat in diaspora in ziua alegerilor.

Originar din Focsani, tanarul a revenit in 2018 in Marea Britanie dupa ce, in Romania, "mi s-a spus ca mi-am vandut tara pentru ca am studiat in strainatate".

Theo Istrate a luat atitudine dupa discutiile referitoare la votul din ultimele zile

"In primul rand, sa o spunem drept: da, nu sunt toti romanii inregistrati. Sunt doar 700.000 din vreo 5 milioane, OK. Insa noi am votat doar 300 si ceva de mii din 700.000. Ar fi trebuit sa fii pregatit pentru 700.000, asa ca hai sa o lasam balta cu inregistratul.L-as pune pe domnul Melescanu exact ca in filmul «12 oameni furiosi», sa imi arate live la televizor cum arata o votare de 7 minute. Sa vad ce face vreo 5 minute dupa ce termina, cum se uita la camera", spune tanarul, potrivit Libertatea.

Theo a facut si un calcul pentru a demonstra contrariul

"375.219 votanti x 7 minute ale domnului Melescanu = 2.626.533 minute de votare 441 de sectii de votare x 14 ore de votare x 60 de minute x 4 stampile in medie = 1.481.769 de minute de votare „E o fabulatie maxima ceea ce declara domnul Melescanu", a conchis Theo Istrate.