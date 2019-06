Papa Francisc a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, ca, in ciuda numeroaselor dificultati si lipsuri, in ultimii 30 de ani Romania a facut multi pasi inainte in cadrul proiectului democratic la care s-a angajat.



Papa Francisc a declarat vineri, la Palatul Cotroceni, ca trebuie creata o colaborare intre fortele politice, economice, sociale si spirituale "pentru a infrunta problemele acestei noi faze a istoriei".

"Pentru a infrunta problemele acestei noi faze a istoriei, pentru a gasi solutii echitabile si pentru a gasi puterea de a le pune in aplicare, trebuie sa facem sa creasca colaborarea pozitiva dintre fortele politice, economice, sociale si spirituale. E necesar sa mergem impreuna si sa ne propunem sa nu renuntam la vocatia cea mai nobila a unui stat - sa se preocupe de binele comun al poporului sau", a spus Papa Francisc.

Suveranul Pontif a vorbit despre modalitatea de a ajunge la intelegere

"A merge impreuna inainte, ca modalitate de constructie a istoriei, ne cere nobletea de a renunta la ceva din propria noastra viziune, astfel incat sa cream o armonie care sa ne permita sa inaintam in siguranta inspre scopuri pe care sa le impartasim. Aceasta este nobletea esentiala. In felul acesta se poate construi o societate incluziva", a afirmat Papa Francisc.

Suveranul Pontif a pledat pentru o societate in care cei mai saraci nu sunt vazuti ca "indezirabili, ca obstacole", ci "ca niste cetateni si frati pe care trebuie sa ii includem pe deplin in viata civila", iar societatea sa aiba in centrul sau "demnitatea umana".

"Ma bucur sa ma aflu in frumoasa dumneavoastra tara, la 20 de ani de la vizita Sfantului Ioan Paul al II-lea, in momentul in care Romania, pentru prima data de cand face parte din Uniunea Europeana, detine in acest semestru Presedintia Consiliului UE.

Momentul acesta este potrivit pentru a avea o privire de ansamblu asupra celor 30 de ani de cand Romania s-a eliberat de un regim care oprima libertatea civila si religioasa si o izola de celelalte tari europene si care, pe langa aceasta, dusese la stagnarea economiei si la epuizarea fortelor sale creatoare. In acest timp, Romania s-a angajat intr-un proiect democratic, printr-un pluralism al fortelor politice si sociale si prin dialogul intre acestea, avand drept scop recunoasterea esentiala a libertatii religioase si integrarea deplina a tarii in contextul international mai larg. Se impune sa recunoastem ca, in ciuda numeroaselor dificultati si lipsuri, Romania a facut multi pasi inainte pe acest drum", a transmis Papa Francisc, la intalnirea cu autoritatile statului, societatea civila si corpul diplomatic, pe care a avut-o in Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.