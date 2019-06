Oua incondeiate din Bucovina, o scoarta din Oltenia, o minge si un tricou cu autograful lui Gheorghe Hagi si o pagaie a lui Ivan Patzaichin se numara printre cadourile oferite, vineri, de presedintele Klaus Iohannis Suveranului Pontif.



Cadoul oferit Papei ii "reprezinta pe toti romanii", potrivit Administratiei Prezidentiale. In total sunt 17 cadouri, scrie Agerpres.

Lista obiectelor reprezinta toate regiunile tarii. Astfel, Papa Francisc a primit de la presedintele Iohannis: un covor/"scoarta" din Oltenia, un brau brodat cu margele din Transilvania, un brau tricolor, un stergar din Muntenia, tipare pentru cas din Moldova, oua incondeiate din Bucovina, ceramica de Horezu din Oltenia, un caval din Moldova / Vrancea, o icoana a Inaltarii Domnului, miere de salcam din Transilvania, zona Blajului, magiun de Topoloveni, o pagaie a lui Ivan Patzaichin, o minge si tricou cu autograful Gheorghe Hagi, vin de colectie Riesling Italian, podgoria Minis 1936 - Banat/Crisana, vin de vinoteca - Feteasca Regala - Dealurile Moldovei, 1998, vin Golem Rosu, Crama Basilescu, 2013 - Muntenia si CD-uri cu lucrari din opera lui George Enescu.

Iohannis: Romania, un exemplu de buna practica privind respectarea drepturilor minoritatilor

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Europa are nevoie in prezent de modele de convietuire pasnica, de modele de dialog intre majoritate si minoritati, de dialog intre culturi, subliniind ca Romania este un exemplu de buna practica in ceea ce priveste respectarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale.

"Intr-o lume marcata de fenomene complexe, Europa are nevoie astazi, poate mai mult decat oricand, de modele de convietuire pasnica, de modele de dialog intre majoritate si minoritati, de dialog intre culturi, care sa ofere repere pentru consolidarea tolerantei si a respectului reciproc. Romania este un exemplu de buna practica, prin modul in care a asigurat si asigura respectarea drepturilor persoanelor apartinand celor 20 de minoritati nationale istorice de pe teritoriul sau", a subliniat Iohannis, la intalnirea Papei Francisc cu autoritatile statului, societatea civila si corpul diplomatic, care are loc la Palatul Cotroceni.