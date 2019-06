Salariul este unul dintre cele mai importante criterii in functie de care romanii isi aleg jobul, iar angajatii care se preocupa cel mai intens de evolutia salariilor pentru pozitiile pe care le ocupa sunt managerii si IT-istii, potrivit datelor Paylab, comparatorul salarial lansat de eJobs Romania. Astfel, din numarul total de chestionare completate in ultimul an pe Paylab, cele mai multe au apartinut angajatilor care ocupa functii de management si celor din sectorul IT.



”Piata angajarilor este foarte dinamica in acest moment, iar cererea este mai mare decat oferta, motiv pentru care si plafoanele salariale se schimba destul de des, in special pentru pozitiile in care lupta pentru candidati este acerba. De aceea, aceste doua categorii vor permanent sa fie la curent cu evolutiile salariale si sa stie cum sa se pozitioneze in negocieri”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Urmatorii cei mai curiosi angajati cu privire la dinamica salariilor si compararea propiilor salarii cu media pietei sunt cei din contabilitate, sectorul financiar si audit, comert, constructii, transport si logistica. Pe ultimele locuri in top sunt angajatii din administratia publica, cei din industria auto si cei din banking.

Aceeasi cercetare arata ca si in opinia managerilor de HR salariul este factorul care contribuie cel mai mult la cresterea nivelului de satisfactie a angajatilor. Tot angajatorii mai spun ca importante pentru angajati sunt echipa, cultura organizationala, bonusurile financiare, oportunitatile de dezvoltare profesionala, zilele suplimentare de concediu sau abonamentele medicale si la sala.

”Companiile sunt, in ultimii ani, din ce in ce mai atente la ce isi doresc angajatii si incearca sa se mentina competitive si sa-si construiasca un brand de angajator solid. Asta inseamna o preocupare constanta si investitii in aceasta directie, nu doar financiare, ci si de timp”, mai spune Bogdan Badea.

IT-istii nu sunt doar angajatii care verifica cel mai frecvent media salariala din piata, ci sunt si cel mai bine platiti specialisti din economie. Alaturi de ei, avocatii, bancherii si specialistii in resurse umane incaseaza cele mai mari salarii din Romania, potrivit raportului anual HR Review & Trends, lansat de eJobs.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in IT, salariul mediu net, la nivel national, este de 5.731 de lei, pe luna. Pe locul al doilea se situeaza angajatii din domeniul Juridic, cu venituri lunare de 4.571, fiind urmati de cei din Banking (4.226 de lei) si cei din Resurse Umane (4.048 de lei).

Acestea sunt, de altfel, si singurele domenii in care salariul mediu net depaseste pragul de 4.000 de lei. Sub acest nivel, dar nu la distanta foarte mare, se afla Finantele si Contabilitatea (3.930 de lei), Controlul Calitatii (3.646 de lei), Asigurarile (3.565 de lei), Constructiile si Imobiliarele (3.234 de lei), Administratia publica (3.197 de lei) si Inginerie mecanica (3.077 de lei).

La pol opus fata de topul anterior, cele mai mici salarii medii nete s-au inregistrat in industria Textila (1.987 de lei), in industria Prelucrarii Lemnului (2.239 lei), in Servicii (2.281 lei) si in Paza si Protectie (2.335 lei).