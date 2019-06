Atunci cand vrei sa faci o achizitie noua sau iti cumperi pentru prima data echipamente foto, este indicat sa fii foarte bine informat. Profesionisti sau amatori, cu totii ne dorim sa obtinem cele mai frumoase imagini. De aceea, in ultima perioada, atentia pasionatilor de arta fotografica se indreapta tot mai mult catre aparatele DSLR.



Recunoscute pentru calitatea ridicata a pozelor, posibilitatile multiple de prelucrare, gama bogata de obiective si accesorii, aceste dispozitive digitale sunt ideale pentru a-ti explora potentialul creativ. Vorbim de o unealta performanta ce trebuie folosita in cunostinta de cauza, pentru a profita de performantele sale maxime. Prin urmare, am alcatuit un scurt ghid care sa iti fie de ajutor, daca te decizi sa investesti intr-un DSLR.

Ce trebuie sa ofere un DSLR?

DSLR este un aparat foto digital care combina un senzor digital cu mecanismele SLR – single lens reflex. Dispozitivul utilizeaza un sistem de tip oglinda si pentaprisma, pentru a conduce lumina direct de la lentilele fotografice la cele optice. Practic, se foloseste acelasi obiectiv pentru a viza si captura imaginea dorita. Produsele DSLR sunt cele mai scumpe de pe piata, fapt pentru care este important sa tii cont de ceea ce trebuie sa includa un astfel de aparat.

Asadar, un produs performant creeaza posibilitatea de a schimba lentilele si profunzimea campului vizual, calitatea generala a imaginii este mai buna rezultand mai putin zgomot si beneficiaza de viteza de declansare si focalizare. DSLR-urile au abilitatea de a focaliza rapid si pot face mai multe fotografii pe secunda, fiind simplu de captat imagini cu pasari care zboara sau obiecte in miscare.

Un astfel de aparat trebuie sa iti ofere posibilitatea de a vizualiza ceea ce pozezi cu ajutorul unor oglinzi de reflexie si mai multe modalitati de a controla camera. Este important ca senzorii si sistemul de focalizare sa fie foarte bune, sa aiba protectie impotriva intemperiilor, viteza, portabilitate, flexibilitate sau operare de la distanta.

Care sunt brandurile cu cele mai bune DSLR-uri?

Un aparat fotografiat Nikon este una dintre variantele cu care nu vei da gres, atunci cand alegi un DSLR. Produsele Nikon sunt foarte usor de folosit, mai ales de catre fotografii incepatori, au un sistem de focalizare foarte bun, ergonomie ridicata si o functie „Auto ISO” extraordinara. La fel de bune sunt si aparatele Canon sau Sony, care au o gama bogata de lentile sau programe de stimulare si rabatare.

Oricare dintre aceste marci de DSLR au performante remarcabile, insa brandul ales conteaza foarte mult atunci cand ai nevoie de accesorii suplimentare. Odata achizitionat un anumit aparat, trebuie sa optezi doar pentru instrumente compatibile cu marca aleasa. Asadar, brandul este important atunci cand vrei sa iti cumperi si trepied, lentile suplimentare, filtre, baterii, dispozitive de prindere sau blit extern deoarece toate acestea trebuie sa se potriveasca cu dispozitivul cumparat initial.

Ce accesorii foto imi trebuie pentru un DSLR?

Odata achizitionat aparatul foto DSLR, ai nevoie si de alte accesorii care sa iti usureze munca. In primul rand este necesara o geanta in care sa iti intre camera si cel putin doua obiective. Dupa care, ai nevoie de cel putin o baterie suplimentara si un card de memorie in plus, de preferat 2 GB sau mai mult. Un filtru clar va proteja foarte bine obiectivul, nu trebuie sa iti lipseasca nici un kit de curatare a lentilelor si un instrument de indepartat praful de pe obiective si senzor.

Cei care isi doresc sa fie foarte bine pregatiti, pot alege ca accesorii suplimentare si una sau mai multe unitati de blit externe si un trepied solid pentru fotografiile de peisaj sau cele de noapte. Un filtru circular de polarizare si obiectivele speciale pentru a obtine diferite tipuri de fotografii sunt, de asemenea, instrumente utile pentru cei care vor performante inalte.

Cu toate ca piata abunda de ustensile foto, cei mai multi raman credinciosi DSLR-urilor. Dispozitivele sunt ideale pentru a face fata chiar si celor mai complicate situatii. Cu aceste produse si multa creativitate, orice fotograf va obtine rezultate impecabile si satisafactie garantata.