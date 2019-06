Atunci cand doresti sa iti reinnoiesti garderoba, pui accentul si pe achizitionarea celor mai frumoase perechi de pantofi. Cu toate acestea, pantofii noi nu sunt intotdeauna cei mai comozi, motiv pentru care picioarele te dor, in timp ce pantofii iti fac rani si bataturi.



In acest articol, iti prezentam cateva trucuri utile pe care sa le pui in practica, daca vrei sa nu te mai bata pantofii, pentru a te bucura de confort pe tot parcursul zilei. Iata care sunt acestea!

Cumpara pantofi de la firme consacrate

Primul pas de care trebuie sa tii cont atunci cand iti cumperi o pereche de pantofi tine de selectarea unor firme consacrate, care nu confectioneaza pantofi din materiale sintetice. Chiar daca vei plati mai mult pentru perechile de pantofi din piele, acestea vor fi de buna calitate si te vei putea bucura de purtarea lor ani intregi. Totodata, acorda atentie si interiorului pantofilor: acestia nu ar trebui sa prezinte cusaturi mari sau defecte vizibile care te-ar putea incomoda in timpul mersului, provocandu-ti bataturi si rani. Poti opta si pentru alegerea unor pantofi cu toc mai gros, care iti ofera stabilitate, fiind mult mai comozi decat pantofii stiletto, care iti strang degetele, tinandu-le intr-o pozitie nefireasca.

Alterneaza purtatul pantofilor cu incaltamintea sport

Pentru evitarea aparitiei ranilor si bataturilor, atat pentru femei, cat si pentru barbati, este indicata alternarea purtarii pantofilor cu incaltamintea sport. Aceasta incaltaminte comoda te va ajuta sa te simti mai bine si iti ofera stabilitate si confort, indiferent de model. Poti opta pentru alegerea unor pantofi sport pentru barbati, de calitate, pe care ii poti achizitiona cu doar cateva click-uri, de pe site-urile magazinelor online. Vei putea gasi modele diferite de pantofi sport, pe care ii poti asorta cu usurinta, in functie de stilul vestimentar pe care il adopti. Alege intotdeauna pantofi sport de calitate, din piele sau piele intoarsa, pe care sa ii porti cat mai mult timp, fara sa iti provoace rani.

Foloseste plasturi

Un truc util pe care sa il aplici ca sa nu te mai bata pantofii reprezinta folosirea plasturilor, pe care sa ii aplici pe degete sau in zona calcaielor, unde apar, de cele mai multe ori, rani dureroase. Sunt recomandati plasturii grosi cu gel, care urmaresc forma piciorului, protejand pielea de bataturi si rani. Pune plasturii ori de cate ori te incalti cu o pereche noua de pantofi si inlocuieste-i atunci cand observi ca se dezlipesc. Astfel, vei reusi sa te simti confortabil intreaga zi, fara sa pui presiune pe degete sau calcaie.

Poarta pantofii prin casa

In momentul in care iti cumperi o pereche noua de pantofi, poarta-i prin casa, inainte de a-i incalta pe parcursul zilei. Acest mic truc te va ajuta sa te obisnuiesti cu ei si sa ii modelezi in functie de forma piciorului tau, pentru a te simti confortabil atunci cand iesi din casa. Daca porti o pereche de pantofi cu toc, este indicat sa ii probezi si sa faci o mica plimbare in interior, pentru a vedea cum te simti si daca te descurci sa porti o pereche de pantofi inalti. In caz contrar, nu vei putea sa preintampini durerile si bataturile provocate de o pereche de pantofi.

Uscatorul de par modeleaza materialul

Daca iti cumperi o pereche de pantofi rigizi, un truc util pentru a dilata materialul tine de folosirea unui uscator de par. Poarta o pereche de sosete si pune picioarele in pantofi, dupa care foloseste uscatorul de par, setat la temperatura joasa sau medie. Aerul cald trebuie sa fie indreptat catre zonele in care apar, de regula, bataturile sau ranile: la calcaie sau in dreptul degetelor. Foloseste aerul cald al uscatorului de par pe aceste suprafete si vei observa cum, in timp, pantofii se vor largi, iar tu te vei simti mult mai confortabil, indiferent daca pantofii au sau nu tocuri.

Atunci cand iti cumperi pantofi noi, pentru a-i purta ori de cate ori iti doresti, poti sa apelezi la mici trucuri care vor preveni aparitia bataturilor si a ranilor. Cumpara doar pantofi de calitate, de la branduri consacrate, alterneaza purtarea pantofilor cu incaltamintea sport si nu uita sa folosesti plasturi! Toate aceste mici trucuri te vor ajuta sa te simti confortabil pe tot parcursul zilei, indiferent daca porti sau nu tocuri.